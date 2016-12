"Las universidades públicas somos ineficientes en manejo de recursos"

Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), se ha movilizado desde que está en el segundo cargo por defender la educación superior pública, especialmente en lo que se refiere a la desfinanciación estructural de estas.

¿Cómo ve el próximo año para la educación universitaria pública?

Será un año difícil. Por ejemplo, en el caso particular de la Universidad de Antioquia tendremos un déficit presupuestado para el 2017 de aproximadamente 50 mil millones de pesos. La Nacional, la del Valle, todas las grandes públicas estamos en la misma situación y las pequeñas pues ni se diga. Si no logramos diseñar una estrategia a mediano plazo para ir cerrando el déficit presupuestario, nuestros planes de expansión, de aumentar cobertura, de llegar a las regiones se van a ver truncados.

¿Por qué la desfinanciación de las universidades públicas? ¿A qué se debe?

Sigue siendo delicado el asunto del financiamiento de las universidades públicas por un déficit estructural que tenemos. ¿Por qué? los ingresos de las universidades públicas crecen al índice de precios del consumidor (IPC)y los gastos crecen en promedio cuatro puntos por encima del IPC, ese es el origen del déficit. Y, ¿por qué se ha dado esa diferencia? Porque el decreto 1279 que regula los salarios de los profesores universitarios establece dos variables fundamentales de incremento salarial, que son los títulos y la productividad académica (publicaciones fundamentalmente en revistas y de libros). Ese aumento de productividad en títulos, en publicaciones, llega a 800 mil millones de pesos que el Estado colombiano no le ha reconocido a las universidades.

¿Cuál es su propuesta para reducir ese déficit?

Son tres propuestas: una, en el presupuesto nacional, lo que proponemos al gobierno un plan a cuatro años. Que ese dinero nos los transfieran vía presupuesto nacional con una adición en cuatro años, o sea en el primer año sería 200.000 billones. Lo segundo es reformar el artículo 86 de la ley 30 y que incluya un aumento de cuatro puntos por encima del IPC. Y el tercer elemento es el de la reforma tributaria. Nosotros aspiramos y la propuesta es del aumento del Iva que es del 16 al 19 por ciento, se destine un punto de la diferencia para las universidades públicas.

¿Cuál es el papel de las universidades en este déficit?

Probablemente a muchos colegas rectores no les gusta que yo hable de eso pero las universidades también tenemos que hacer un esfuerzo, estamos siendo ineficientes.

¿Cómo están siendo ineficientes las universidades?

En la forma como se nos ha desbordado la contratación de profesores hora cátedra. Hoy por hoy, en la Universidad de Antioquia, la segunda más grande del país (el 70 por ciento de los cursos de pregrado está en manos de profesores de hora cátedra) eso es una exageración y nos está costando 60 mil millones de pesos al año. Yo creo que las universidades no estamos siendo innovadoras en cosas como lograr mayor eficiencia administrativa, hacer una mejor asignación de los cargos de la planta. Revisemos eso al interior, no pensemos en que todo nos tiene que llegar del papá estado. Es cierto que hay una función del estado fundamental pero nosotros tenemos que ser responsables con esos recursos que la sociedad pone.

¿Qué le dicen los rectores de las otras universidades cuando usted habla de la ineficiencia en la gestión de los recursos?

Hay algunos que comparten eso y están trabajando indudablemente por ser más eficientes, pero percibo todavía está idea de que el Estado nos tiene que dar todo. Entonces creo que hay que ir cambiando esa mentalidad. Sí necesitamos recursos del Estado indudablemente, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad por manejar esos recursos bien, es un asunto de eficiencia administrativa.

¿Cuáles serán las consecuencias para la U. de Antioquia de este déficit presupuestario de 50 mil millones?

La primera consecuencia es que muchas ideas que tienen las facultades, escuelas e institutos de abrir nuevos programas se van a tener que aplazar. No hay forma de contratar más profesores para eso, la planta profesoral de las universidades públicas está congelada desde 1990. O sea, hemos duplicado la cobertura, en el año 2000, la población estudiantil de la U de Antioquia era de 17 mil estudiantes, hoy estamos bordeando los 40.000 con la misma planta profesoral de tiempo completo. Por eso hemos tenido que recurrir a la figura de profesor de hora cátedra, pero ya no da más, el presupuesto no se puede estirar más. Entonces esas ideas de programas nuevos, innovadores, empiezan a verse difíciles, se aplazarán.

Hay una crítica de expertos sobre Ser Pilo Paga y es que los estudiantes se están yendo para las universidades privadas y esos recursos se están destinando para estas…

Yo tengo una posición personal, que no compromete a las universidades públicas, pero he visto con buenos ojos el programa de Ser Pilo Paga por dos razones. Primera que está orientado a universidades acreditadas; segunda, estos jóvenes de escasos recursos puedan aspirar a hacer maestrías y doctorados porque tienen financiado su pregrado.

VIDA / EDUCACIÓN