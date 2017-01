Carolina Sanín renunció a la Universidad de los Andes

Este viernes en la tarde, dos días después de que un juez de Bogotá fallara una tutela a favor de Carolina Sanín y ordenara a la Universidad de los Andes el reintegro de la profesora a la facultad de Artes y Humanidades, Sanín confirmó en su perfil de Facebook su renuncia a esa institución.

"Con mucho dolor presenté hoy mi renuncia y me despedí de la universidad, que fue la más mía de todas las casas en las que he vivido. Para los compañeros de trabajo que me apoyaron, mi gratitud y mi admiración", expresó Sanín.

La decisión de Sanín se conoce un día después de que la Universidad de los Andes publicara un comunicado en el que aseguraba que acataba el falló de la tutela pero que haría uso de los recursos e instancias que aún restaba en el proceso.

Esta historia, que parece llegar a su fin, entre la Universidad de los Andes y Carolina Sanín, escritora y licenciada en filosofía y letras de esa misma institución, comenzó cuando la universidad la despidió en diciembre del 2016.

En ese momento se desató la polémica porque por un lado, la universidad justificó su actuar diciendo que la docente realizó comentarios e improperios en sus redes sociales que iban en contra de la convivencia. Y por otro lado, Sanín alegaba que su despido fue sin justa causa.

Tiempo después de su despido, Sanín presentó la acción de tutela la primera semana de enero. En las 494 páginas de la tutela explicó porque la decisión de Los Andes fue injusta: reclamó sus derechos a la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, el debido proceso y a la no discriminación.

Este miércoles se conoció que el juez de Bogotá encargado de la tutela falló a favor de Sanín. En el texto expresó que la Universidad de los Andes debía integrar a la docente en un plazo máximo de dos días, es decir, que hoy viernes la profesora podría regresar a trabajar, sin embargo, como lo expresó en su comentario de Facebook, declinó la posibilidad.

En el mismo comentario dijo, "a los colegas que me vendieron les dejo, tras una lucha desgastante, la noticia de que tienen derechos sin que nadie tenga que concedérselos, y la información de que la Constitución protege esos derechos, entre ellos el derecho a la libre expresión", y agregó "ojalá algún día esfuercen el corazón y la atención lo suficiente para que tengan la ocasión de usar el derecho diciendo la verdad (pero, por si ese espacio abstracto y enorme no les interesa, también ahí queda mi oficina de seis metros cuadrados, para que se la peleen)".

Por último, Sanín se dirigió a sus estudiantes diciéndoles "las mil y una horas durante las que descubrimos una sola cosa: que todo está dentro de cada uno y que todo es Uno."

