Diario de expedición a la Antártica: 'Noche y madrugada son un decir '

El director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo, Andrés Franco, relata cómo ha sido el día a día de los tripulantes que conforman la Tercera Expedición de Colombia en la Antártica, que zarpó el 16 de diciembre a bordo del ARC 20 de Julio.



Experiencias de investigación, hábitos alimentarios y de cuidado de la salud, pero también anécdotas y momentos de entretenimiento, conforman esta crónica de Franco en medio del verano austral, estación donde la noción del tiempo cambia, transformando a la Antártica en un continente que no ve la noche, que no duerme.

***

Isla Primavera, Antártica, 20 de enero del 2017



“Este jueves navegamos durante la noche y la madrugada antártica hasta Isla Primavera, donde se encuentra la base polar argentina Primavera. Noche y madrugada es un decir, porque hasta la fecha no anochece en el continente blanco, solamente se detecta un atardecer hacia las 23:30 p.m. y nuevamente el sol se alza sobre el horizonte. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el reloj biológico y tratar de respetar las horas de trabajo y descanso, para no tener alteraciones fisiológicas y mantener las energías necesarias para pasar el día.



“El equipo médico del buque recomienda al menos el consumo de 6.000 calorías diarias, para poder suplir el gasto energético de nuestras actividades diarias a la intemperie, que duran entre cuatro y ocho horas.



“Estos días las investigaciones antárticas colombianas se han centrado en el levantamiento de mapas batimétricos en zonas donde aún hay alto tráfico de tanto de buques de abastecimiento como turísticos, y cuyas cartas náuticas no son, a la fecha, lo suficientemente precisas y seguras. En pocas palabras, la expedición busca contribuir a la seguridad marítima de cualquier buque del mundo que venga al continente blanco.



“Aprovecho una ‘pausa’ para contar cómo es la vida a diario en el buque. El ‘alza arriba’ es a las 7:00 a.m. En ese momento se informan la ubicación del barco, el punto más cercano a tierra, las condiciones meteorológicas y la agenda del día. Se ponen tres canciones para subir el ánimo de la tripulación, dentro de las cuales cabe cualquier género musical, desde vallenato, reggaetón y salsa, hasta merengue y balada. El desayuno es entre las 7:20 y 8:00 a.m. y hacia las 8:30 hay formación general o por departamentos de trabajo para definir actividades del día o indicaciones especiales.



"Todos empezamos nuestros trabajos durante el día y el reencuentro es a la hora de almuerzo que empieza entre las 12:30 y 13:30; es un espacio para compartir las experiencias de la mañana, que para nosotros, personas tropicales, se centran principalmente en el frío que ha habido en las primeras horas del día y las estrategias que cada uno utiliza para combatirlo.



“No sobra una mirada a las fotos que cada uno ha registrado con sus cámaras y la biodiversidad vista. Después del almuerzo se siguen desempeñando las actividades diarias, que van desde alistamiento de equipo y material para los muestreos del siguiente día, pasando por la redacción de informes de cruceros y, si estamos cerca de una base polar, visita oficial e intercambio de parches y monedas oficiales con expedicionarios de otros países.



“La cena es de 17:30 a 18:30, y durante ella se repite la dinámica de compartir experiencias; ya hacia las 19:00 p.m. se hacen tertulias en las cámaras de oficiales, que incluyen juegos de mesa y películas. Después de eso podemos, finalmente, ir a descansar a nuestros camarotes. Ese es un día normal. Generalmente nuestros muestreos pueden empezar a las 5:00 a.m. o a cualquier hora del día, solo esperamos a que el buque se posicione en el punto geográfico definido para iniciar nuestras labores”.



Andrés Franco

Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo