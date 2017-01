Obama escribe en 'Science' para abogar por las energías limpias

El presidente de EE.UU., Barack Obama, alertó esta semana a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, contra ignorar la tendencia "irreversible" hacia un mundo de energías limpias y "alejarse" del Acuerdo climático de París, algo que, a su juicio, "socavaría" los intereses económicos del país.

En un artículo publicado el lunes en la revista Science y titulado ‘El impulso irreversible de la energía limpia’, Obama afirma que desde hace tiempo se sabe, sobre la base de "un registro científico masivo la urgencia de actuar para mitigar el cambio climático es real y no puede ser ignorada".



"Aunque nuestra comprensión de los impactos del cambio climático es cada vez más clara de manera inquietante, todavía existe un debate sobre el rumbo adecuado de la política de Estados Unidos - un debate que está muy a la vista durante la actual transición presidencial", comenta Obama.



No obstante, "la creciente evidencia económica y científica me hace estar seguro de que las tendencias hacia una economía de energía limpia que han surgido durante mi Presidencia continuarán", anota a continuación.



Obama recuerda en su artículo que Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero, tendrá la oportunidad de diseñar su propia política contra el cambio climático, pero le aconseja que no aborde el asunto como una "cuestión partidista".



Según el mandatario saliente, "ningún país está mejor preparado para afrontar el desafío climático y cosechar los beneficios económicos de un futuro con bajas emisiones de carbono que Estados Unidos".



Para ello, Obama cree fundamental que Estados Unidos continúe ligado al Acuerdo climático de París porque, si se aleja de él, "perdería su lugar en la mesa para mantener a otros países en sus compromisos, exigir transparencia y alentar la ambición".



"Socavaría nuestros intereses económicos alejarnos de la oportunidad de hacer responsables a los países que representan dos tercios de las emisiones globales - incluyendo China, India, México, miembros de la Unión Europea y otros", advierte Obama en el artículo.



Trump ha llegado a negar la realidad del cambio climático y ha calificarlo de un "engaño de los chinos".

Durante la campaña electoral, Trump se mostró también partidario de sacar al país del Acuerdo de París y aseguró que retiraría todos los fondos de EE.UU. para las Naciones Unidas que tengan que ver con el cambio climático.



Además, Trump ha elegido a Scott Pruitt, fiscal general del estado de Oklahoma y un escéptico del cambio climático, para liderar la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por su sigla en inglés).



EFE