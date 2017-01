Video: indignación por trato a un hormiguero cuando era liberado

Un video de menos de dos minutos causa indignación en redes sociales al mostrar cómo un hormiguero arbóreo es sujetado de la cola y sacudido con fuerza por un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), en el momento de su liberación en la reserva Remanso de Vida, en jurisdicción de esta autoridad ambiental.



El video fue publicado en redes sociales por la misma corporación el 19 de enero, cuando se hizo la liberación. Para este momento, ya ha sido compartido más de 550 veces y tiene cerca de 21.500 reproducciones desde el Facebook de la Fundación Ainau, una de las entidades que pidió respuesta de las autoridades ambientales por el trato inadecuado con la fauna silvestre.



“No podemos permitir que nuestra fauna sea maltratada de esta manera. Esperamos que las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reaccionen ante estas situaciones y sigan los protocolos de rehabilitación y liberación, acompañados de quienes conocemos cómo cuidar, tratar y liberar diferentes especies de fauna silvestre” anota la fundación en su publicación.

En otro de los mensajes, los ciudadanos exigen que no se repitan liberaciones como estas y que se contrate a los profesionales requeridos para el manejo de esta especie.



Corpocesar asegura que el funcionario, quien es de profesión veterinario, no siguió los protocolos para la liberación del animal, porque no hizo las mediciones biométricas a distancia, lo que puso al animal nervioso y generó que lo intentara atacar.

Para Tinka Plese, directora de la Fundación Aiunau- que trabaja por la conservación de perezosos, hormigueros y armadillos en Colombia- en el video se observa que el animal no fue transportado en el guacal, donde no pudiera observar el ambiente externo, lo cual le genera estrés.

"Y no debe haber ninguna manipulación ni a voltearlo en el aire o cogerlo por la cola. Es vergonzoso, eso no lo hace nadie y mucho menos un funcionario público", opina Plese, quien apunta que su liberación debió ser un lugar de bosque tupido, donde el ejemplar tuviera opciones para ocultarse de amenazas y encontrar alimentación.



El animal había sido incautado por la Policía y, tras una evaluación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS), se había determinado que por estar en buenas condiciones de salud, podía ser liberado de manera inmediata.

Los hormigueros son una especie muy apetecida por el mercado del tráfico ilegal, pero también se ven afectados por la deforestación, que amenaza su entorno natural.



Durante el 2016, Corpocesar liberó a cerca de 800 individuos de diferentes especies que provenían, en muchos casos, de incautaciones por tráfico ilegal de fauna.



VIDA / MEDIOAMBIENTE