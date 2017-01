Video: el cocodrilo gigante que causa impresión en Estados Unidos

El video de un enorme cocodrilo cruzando un sendero de un parque natural del centro de Florida se hizo viral dado el gigantesco tamaño del reptil, al que ya apodan ‘Godzilla’, en referencia a la película sobre el famoso monstruo japonés.

Los presentes aseguran que el reptil podría medir más de 4,5 metros de longitud, aunque nadie se atrevió a acercarse algo más para hacer un cálculo más aproximado.

Con su parsimonioso caminar, el enorme reptil tardó más de 30 segundos en cruzar el sendero, de solo 2 metros de ancho, de la Reserva Circle B Bar, en el condado de Polk, en el centro de Florida.

