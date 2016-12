Yuri Buenaventura, el hijo del pescador

Se oye el viento a través del teléfono. Ese viento cálido de La Bocana, muy cerca de Buenaventura, donde Yuri Buenaventura estuvo el fin de semana pasado.



Fue, cuenta, a visitar a sus amigos de infancia que son pescadores artesanales y a “los que no olvido”, afirma el cantante, que en realidad se llama Yuri Bedoya.



Anda por estos días en Colombia. Desde hace más de 20 años vive en París, a donde llegó a estudiar en La Sorbona para encontrar un gran camino en la música.



Es un salsero reconocido, “no comercial”, como afirma, pero hace parte de la élite de la salsa colombiana, a la que le ha puesto jazz, entre otros géneros.



Y es uno de los invitados especiales al Salsódromo de la Feria de Cali, actividad que abre la fiesta más importante de fin de año en Colombia, el domingo, a las 6 p. m., en la autopista Suroriental.



“Es un honor para mí estar en el Salsódromo y tocar para el pueblo que está en los andenes y en las tribunas. También un desafío, porque voy a comunicar una salsa que no se pone en la radio, pero confío en la madurez salsera de la ciudad, donde la gente sabe y respeta el género”, dice Buenaventura.



Irá en una tarima rodante y tendrá unas cuatro horas para que los asistentes a la inauguración lo oigan, sientan la fuerza de su voz y su compromiso musical.



Hijo de un pescador artesanal, Manuel Bedoya, siempre ha valorado esta labor. Don Manuel ya no ejerce.



“Ahora es un líder social y pelea por una ley de pesca artesanal, por la autonomía de miles de campesinos de Colombia. Aquí tenemos un Senado y una Cámara ganaderos, pero hay que pensar en la gente del río y del mar. A veces, el pescador no tiene ni motor en sus lanchas y nadie se da cuenta de cómo es el trabajo de las piangüeras que se meten a los manglares ni de las platoneras que tienen un pequeño mercado de pescados en las galerías” (plazas de mercado), dice.



Yuri Buenaventura sabe, además, que los pescadores, las piangüeras, los sembradores y las plataneras, muchos de ellos, son músicos. Que el uno es percusionista, el otro marimbero, la de más allá cununera y también hay cantadoras. “Con la música no se pierde la unidad y sus dinámicas hacen parte de la médula cultural y étnica de las labores del día a día”.



Él, que es salsero, los respeta. Viene del puerto más importante del Pacífico colombiano y esa identidad con su tierra le permitió escribir el currulao Tiíto, que es tocado por varios grupos de este sector del país.



Ese currulao, dice, nació al lado de uno de esos ríos caudalosos del Pacífico en el que uno de sus tíos murió ahogado. “Me fui a rezarle allá, era un río que bajaba directo de los Andes y entonces empecé a oír un sonido como así: ‘tutumpun, tutitun, tutumpun...’ Me pregunté qué era y cuando me acerqué me di cuenta de que lo producían las piedras al pasar agua entre ellas. La música, entonces, son frecuencias que viajan”.



Del mismo modo como ha viajado esa marimba de chonta del Pacífico, Patrimonio Intangible de la Humanidad con los cantos de marimba.



“Ha atravesado ese obstáculo de la selva con toda su biodiversidad, llevando toda su ancestralidad, su memoria del hombre africano. Seguramente, un físico puede explicar mejor cómo se mueven el sonido y la música, pero lo cierto es que ahí hay memoria”, afirma, mientras saluda a uno de sus amigos con un grito y este le responde. Ambos tienen el dejo del puerto.



Y entonces, hablando de tradición, Yuri Buenaventura agrega que lo que más le preocupa en este momento es que la marimba, para hacerla más universal, se está afinando diferente. “Es un Patrimonio, llegó con esa memoria que no se ha devuelto a África y es necesario moverla porque, seguramente, allá ellos la necesitan para la construcción de su propia memoria. Por eso, no hay que cambiarle la frecuencia ni ponerla en todas partes, porque en 20 años se puede haber perdido mucho de su sonido original”.



Para Buenaventura, además, hay algo claro: “La gente del Pacífico solo tiene su cédula y su etnia, no le podemos quitar su identidad. Si vamos a ejecutar el folclor, tenemos que asumir su lucha, su resistencia territorial, su dolor, su sentido de la tristeza y la alegría. Esto de interpretarla no es cuestión de adornos. Aquí hay unos procesos que no se pueden solucionar desde el altiplano. Lo que hay en el Pacífico es una riqueza de nación que se debe conservar”, agrega el artista.



Después de colgar y de pasar los días, es fácil ver que fue un buen fin de semana el pasado para el intérprete de El guerrero, Mala vida, Guajiro del monte, Valle de rosas, Vagabundo y La hamaca de la noche, entre otras, y que hizo su versión salsera del clásico francés Ne me quitte pas.



Además de ver a la familia y a los amigos, comer platos de su tierra y disfrutar de la brisa que deja ese mar Pacífico, Yuri Buenaventura se presentó en el puerto con el grupo Herencia de Timbiquí.



El domingo, su turno es en Cali, la ciudad de la salsa, “la que nos ha abierto a todos las puertas porque muchos quisimos llegar aquí y de este punto salir al mundo. En Cali, los negros no tenemos ni el mar, ni el río ni las palmas, vamos a aprender de ella, de su civismo, de su saber de ciudad”.

¿Dónde y cuándo?

Salsódromo, domingo, de 6 a 10 p. m. Autopista Suroriental, desde la carrera 62 hasta la carrera 40 Cali. Informes: colboletos.com. Boletas: palcos individuales: 168.300, 210.300 y 418.000 pesos. Palcos para 10 personas: 4’180.000 pesos.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

Coordinadora de Eskpe