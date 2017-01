The New York Times destacó al grupo barranquillero Systema Solar

La conexión con las tradiciones populares colombianas, ha hecho del grupo barranquillero Systema Solar, un referente de innovación y versatilidad musical, quienes además se encuentran en un punto ascendente de su carrera.

Esto no pasa desapercibido y así lo demuestra la nota publicada por el crítico de música Jon Pareles en el diario The New York Times. El autor destaca principalmente “el gran salto” que ha tenido Systema Solar, como lo demuestra en su segundo álbum ‘Rumbo a Tierra’.

“El nuevo álbum de Systema Solar hace un gran salto de las grabaciones anteriores del grupo; sus fusiones son mucho más elegantes, sin fisuras, con ideas cómicas y lujosas”, afirmó Pareles.

Dentro de este álbum, que cuenta con 11 canciones, el periodista destacó algunas de ellas.

Por un lado ‘Rumbera’ que con una melodía propia para la fiesta, la describe como “exuberante” e “ingeniosa”, ya que también fue elegida para el álbum oficial de la banda sonora de fútbol, Fifa 17. “De alguna manera, cada sonido responde a la fiesta imparable” escribe Pareles.

Otro tema que el periodista destacó fue ‘Somos la Tierra’, ya que esta canción logra llevar un mensaje ambiental claro a la pista de baile. Pareles afirma que con el sonido del acordeón que recuerda al vallenato colombiano, junto a sonidos de música electrónica y un coro de niños, es explícita la protesta en contra del proyecto de minería de oro ‘La Colosa’ y las consecuencias que tendría en el país.

En el 2016, el mismo periodista había destacado a Systema Solar por su mezcla de electrónica con ritmos autóctonos como la cumbia. Esto lo hizo en una reseña sobre los mejores espectáculos del Festival SXSW, celebrado en Austin Texas.

ELTIEMPO.COM