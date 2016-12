El Salsódromo pone el 'Con-paz' del barrio

Cali. El Salsódromo de este año (un recorrido de dos kilómetros) tendrá en la primera carroza a Clandeskina, una orquesta caleña de origen barrial con sus éxitos Hombre decente y Sonando el tambor. Luego pasará Yuri Buenaventura y en la última carroza irá la Sonora Ponceña con su director, ‘Papo’ Lucca.



Se espera, por supuesto, que toquen Fuego en el 23, Yaré y Canto al amor, pues el repertorio es un secreto.



El tema del Salsódromo lleva el lema ‘Al con-paz del barrio’. “Cuando empezamos a pensar en el concepto, aparece la coyuntura social de la paz, independientemente de los diálogos. El Salsódromo le cantará y le bailará a la paz que se construye desde la cotidianidad”, dice Luz Adriana Latorre, directora de Corfecali.



Por eso, explica, “rendiremos homenaje al barrio como el lugar donde se tejen las primeras relaciones sociales que cada uno de nosotros tiene con familiares, vecinos y amigos; al lugar donde aprendemos de solidaridad, reconciliación, unión, esperanza, todos estos valores que van unidos a la paz”.



Lo que se verá es toda una puesta en escena coreográfica, a los bailarines en las esquinas, en la tienda, en la verbena popular.



“También se le rendirá tributo a un país que no solo se hermana con nosotros desde un tema de carácter social y político como es el proceso de paz, sino, sobre todo, desde la música, como es el caso de Cuba, un país hermano para nosotros desde lo musical”, agrega Latorre.



Por eso, en la mitad del Salsódromo los asistentes podrán apreciar al Ballet Tropicana de Cuba, pura rumba para elevar aún más los ánimos de la ciudad más salsera del país.



También estará el semillero de 100 niños que demostrarán por qué la salsa no morirá en Cali.



En el vestuario predominará el blanco, combinado con destellos de fucsia y dorado.



“El Salsódromo ha evolucionado muchísimo, ha crecido en longitud, en número de artistas, en toda la parafernalia que acompaña las carrozas de tracción mecánica y humana; en los elementos de utilería, en los conceptos de las diferentes alas, y en la movilidad del desfile. La parte coreográfica se ha fortalecido, no es solo la destreza dancística, sino las propuestas de escenografía dentro de lo coreográfico”, dice Latorre.



El Salsódromo se iniciará a las 6 p. m. de este 25 de diciembre. Esta vez se ubicarán 10 graderías adicionales a las 30 habituales. Las nuevas serán gratuitas y las ocuparán los familiares de los bailarines, así como los mejores deportistas y los mejores estudiantes caleños. Serán 5.400 asistentes adicionales que verán pasar a los bailarines y sin pagar.



Además, el recorrido se alargó de 1.500 a 2.000 metros; se habilitará una zona gratuita al inicio del recorrido para más público y se estima que unas 100.000 personas de pie podrán ver el espectáculo.

A gozar del 25 al 30 de diciembre

El 26 de diciembre será el Día del Pacífico, en la plazoleta de San Francisco, sede de la Gobernación del Valle, de 8 a. m. a 1 a. m., con lo mejor de la gastronomía del litoral.



Además, se le rendirá un homenaje a Marquitos Micolta, quien popularizó en la década del 60 ‘Mi Buenaventura’ con Peregoyo y su Combo Vacaná.



Ese mismo día se iniciará el Encuentro de melómanos y coleccionistas, que cumple 25 años, e irá hasta el 30 de diciembre. Entre los invitados estarán el tresista cubano Pancho Amat, fundador del grupo Manguaré, donde permaneció 17 años, y la puertorriqueña Yolanda Rivera, corista de la orquesta del puertorriqueño Willie Rosario y cantante de la Sonora Ponceña.



El 27 será el desfile de autos clásicos y antiguos, que mostrará esta vez los clásicos de las Fuerzas Militares y en el que los asistentes verán piezas de museo.



El 28 el que pasará por la Suroriental será el Carnaval del Cali Viejo, con las colonias de Algeciras, Huila; Piendamó, Cauca, que traerá sus silletas de flores, para mostrar que también tienen esta tradición; la del Eje Cafetero y 30 comparsas.



El 29 y el 30 se abrirá la calle de la Feria. Se instalarán tarimas simultáneas de salsa, ‘crossover’ y viejoteca.

Y durante los seis días de Feria no faltarán las verbenas populares en los corregimientos de Cali.

