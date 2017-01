Cartagena, un epicentro de la música electrónica con Storyland

Durante tres días, se reúnen en Cartagena varios exponentes de la música electrónica en diferentes escenarios. Uno de los más tradicionales es el Storyland Music Festival, que se realizará en el sector de Pontezuela.

La nómina de artistas para la jornada de este viernes está liderada por Tiësto, el DJ holandés que ganó en el 2015 el premio Grammy a la mejor grabación remezclada por su versión de la canción All of Me, del músico estadounidense John Legend.

El sábado se destaca el también holandés Oliver Heldens, que estuvo en la edición pasada del festival. Aunque es uno de los exponentes del llamado future house, el músico también ha explorado otros géneros, como lo demuestra en su remezcla tropical de la canción All We Know del dúo neoyorquino The Chainsmokers.

El domingo, el turno será para el dúo de hermanas australianas Nervo –Miriam y Olivia–, quienes han colaborado con artistas como Kylie Minogue, Steve Aoki y David Guetta. Las hermanas acaban de lanzar el video de su nueva canción, Alone, en la que trabajaron junto a la estadounidense Brielle von Hugel.

Storyland estará dividido en dos escenarios (Main Stage y Underground) y, además de los artistas internacionales, en el festival también participarán varios grupos nacionales, como Systema Solar y Bazurto All Stars, quienes se presentarán mañana.

Otro de los eventos que alimenta esta agenda electrónica es el Buena Vida Beach, que empezó el pasado 2 de enero y se prolongará hasta el domingo. El artista principal es el DJ y productor Erick Morillo, que se presentará mañana.

Este estadounidense, que vivió parte de su infancia en Cartagena –su madre nació en esa ciudad–, es reconocido por su canción I Like to Move It, que creó junto al trinitario Mark Quashie en el extinto Reel 2 Real.

Además, el Buena Vida tendrá hoy a Rafa Barrios, Chus + Ceballos, Frontier y Gustavo Ibarra y el domingo, a Javi Reina y Diego Pala, entre otros.

