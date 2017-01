Bavouzet, el pianista y constructor de pequeños mundos

Jean-Efflam Bavouzet tuvo la fortuna de crecer en un ambiente impregnado de música. Estuvo influenciado por su madre, que era profesora en este campo, y también transcurrió su infancia y parte de su juventud en Metz (Francia), una ciudad que por mucho tiempo fue sede de múltiples festivales y conciertos, y que le permitió al artista abrir sus oídos a nuevos sonidos provenientes de diversas partes del mundo.

Gracias a ello, desde muy temprana edad, Bavouzet aprendió a interpretar el oboe, el piano y algunos instrumentos de percusión, pero además incursionó en la música electrónica durante una época en la que los sintetizadores eran análogos.

Cuando tenía 20 años y estaba estudiando en el Conservatorio de París, descubrió que el piano se había convertido en uno de sus instrumentos favoritos, gracias al método de enseñanza que utilizaba su mentor: el compositor y pianista francés Pierre Sancan.

“Él es uno de los mejores profesores que he tenido. Siempre me enseñaba cómo ser mi propio maestro y cómo desarrollar mi propia técnica”, dice Bavouzet, y añade que estudiar con Sancan fue uno de los pasos más importantes de su carrera musical, porque “él hizo posible que me divirtiera practicando, algo que al principio me costó mucho trabajo. A mí me gustaba tocar, por supuesto, pero no tanto practicar”.

Debussy, Ravel y Pierné

En el Festival Internacional de Música, que se realiza en Cartagena hasta el 16 de enero, Bavouzet interpretará algunas de las piezas más representativas de los compositores franceses Claude Debussy y Maurice Ravel, dos referentes de la música clásica europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

“Todos mis profesores en el Conservatorio de París sentían un inmenso respeto y admiración por Debussy, pero debo confesar que a mí no me gustaba del todo y que en un comienzo no me sentí muy atraído hacia su música”, cuenta el pianista.

Pero una noche, mientras descansaba en la habitación de un hotel en Japón, Bavouzet fue testigo de una experiencia “casi mágica”, según sus palabras, que cambió por completo esa percepción.

“Quizás porque estaba solo, lejos de mi entorno habitual y mucho más sensitivo que de costumbre, pero cuando escuché la ópera ‘Peleas y Melisande’, de Debussy, repentinamente me sentí invadido por una gran emoción y no pude contener las lágrimas. En ese momento tan sublime pude admirar verdaderamente la originalidad y la especificidad de su obra”, recuerda.

Aunque tanto Ravel como Debussy pertenecieron al movimiento artístico impresionista, posiblemente esto sea lo único que tienen en común ambos intérpretes, ya que sus estilos musicales son totalmente opuestos, como explica el pianista Bavouzet. “Ravel es un compositor clásico y eso se nota en el enfoque que da a la tonalidad y a la armonía. Debussy, en cambio, fue un revolucionario sin precedentes que inventó un nuevo lenguaje armónico y, desde el punto de vista arquitectónico puro, encontró un nuevo canon y creó unas nuevas reglas musicales”.

Además de los conciertos de estos dos grandes, Bavouzet también presentará un selecto repertorio de obras compuestas por el organista y director de orquesta Gabriel Pierné, quien fue uno de los mejores amigos de Debussy. “La música de Pierné es muy fresca y aunque en ocasiones pueda parecerse un poco a la de Debussy o a la de Fauré, a diferencia de estos dos compositores él no tiene un estilo particular definido. A decir verdad, nunca he escuchado nada que se le pueda comparar”, afirma el pianista.

Curiosamente, la casa en Metz donde Bavouzet pasó sus primeros años estaba situada a tan solo una calle de la residencia en la que vivió Pierné.

Su pasatiempo favorito

Una faceta de Bavouzet que muy poca gente conoce tiene que ver con su gusto por construir y coleccionar objetos en miniatura. El pianista francés cuenta que ha pasado noches enteras diseñando trenes, escenarios y personajes diminutos.

“Es un ‘hobby’ maravilloso que combina muchas cosas: historia, geografía, electrónica, madera y mecánica. De hecho, aparentemente Ravel también amaba las miniaturas. Si tienes la oportunidad de visitar su casa, que queda cerca de París, podrás ver que tiene una gran cantidad de pequeños objetos guardados en cajas”, dijo el artista.

Bavouzet llevó su creatividad más allá y construyó un escenario de ópera en una caja de fósforos. Además, desde hace casi 20 años está diseñando un modelo con la escala más reducida que existe, que es la tipo Z, y es 220 veces más pequeña que el tamaño real.

“Este proyecto en el que estoy trabajando tiene personitas que miden solo 4 milímetros de alto. Ahora construiré un pequeño escenario que simulará un recital de piano. Esa es mi próxima meta”, concluye.

Otros artistas que también forman parte del festival

Las Bodas de Fígaro

Gracias a una sociedad con el Festival de los Dos Mundos de Spoleto (Italia), Cartagena presenciará el montaje escénico de la ópera ‘Las bodas de Fígaro’, que será dirigido por el sudafricano Gérard Korsten.

Viernes 13, 7 p. m. Domingo 15, 5 p. m. T. Adolfo Mejía. Entre $ 100.000 y $ 330.000

La flautista Juliette Hurel

Con su flauta, la francesa Juliette Hurel recorrerá el universo impresionista de Maurice Ravel, plasmará el estilo decadentista y la búsqueda de la perfección que caracterizaba a este compositor.

Domingo, 4 p. m. Lunes 9, 7 p. m. y 10 p. m. Martes 10, 4 p. m. y 7 p. m. T. Adolfo Mejía. Entre $ 89.000 y $ 217.000.

Jenny Daviet y la ópera cómica

La soprano hará una representación de la ópera cómica francesa, que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XVIII como una propuesta alternativa y popular que desafiaba a la ópera seria.

Lunes 9, 8 p. m. Martes 10, 7 p. m. Capilla Santa Clara. Desde $ 76.000.

¿Dónde y cuándo?

Se presentará este domingo, a las 11 a. m., en la capilla Sofitel Legend Santa Clara (carrera 8.ª n.° 39-29, Cartagena). Precio: desde 81.000 hasta 171.000 pesos. Boletas en www.primerafila.com.co.

