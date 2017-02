Silvestre Dangond se lanza al ruedo internacional

Si algo le reconocen por estos días a Silvestre Dangond es que, como el título de su álbum, es ‘gente valiente’. El urumitero no solo se ha atrevido a salirse del formato en el que venía trabajando, la línea del vallenato comercial, sino que ahora adopta sonidos más internacionales.



Algunos dicen que en su nuevo CD se inclinó hacia el estilo de Carlos Vives (fue producido por Andrés Castro, que también ha trabajado mucho con el samario). Dangond ha admitido en los encuentros con medios que sabía que iba a causar revuelo, pero también que quería traspasar límites. “Que todo el que hable español me oiga”.



Ya venía dando campanazos de la línea que seguiría desde Materialista, éxito incluido en el álbum. El trabajo completo, en el que también está la canción Ya no me duele más, salió a la luz el viernes pasado y Silvestre reclama su derecho a aprovechar al máximo su talento y llegar tan lejos como pueda llegar.



Su álbum cuenta también con más de una sorpresa. Hay una canción de Kany García (Duele menos), por ejemplo, aunque conserva en el resto del repertorio a compositores recurrentes del vallenato, como Omar Geles, Julio Oñate (Alucinaciones) y John Mindiola (Por un beso de tu boca).



Otro hecho que también representa su interés en romper esquemas, fue el de llevar su acostumbrado concierto de lanzamiento en Valledupar a un escenario poco convencional, el potrero Nando Marín, y no al Coliseo del Parque de la Leyenda. Por este hecho, el cantante fue criticado en principio, pues se consideraba una zona peligrosa, pero también se le abonó que representaba su interés de mantenerse cerca del público, de ir a los barrios donde tiene muchos seguidores.



El respaldo dado por la asistencia fue contundente: cerca de 40.000 personas, incluidas muchas que vinieron de otras ciudades y países, como Ecuador y Venezuela.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO