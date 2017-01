'Que mi música les guste sería mi mejor Grammy', Ilona

“Estamos de viaje en esta vida, de paso. Y yo he tenido un viaje de introspección durante los últimos años que me permite ahora mirar con calma y proyectar”.



La cantante bogotana Ilona explica así la génesis del que será su próximo álbum. Viajera, como lo titulará, corresponde a sus experiencias creativas de los tres años recientes, en los que se ha dedicado, entre otras cosas, a cumplir uno de sus grandes anhelos: ser mamá.



“Uno jamás se retira de la música: en mi caso porque no he querido –se ríe–. Es algo inherente a mí, todo el tiempo estoy creando. Y durante los nacimientos de mis hijas fue como si la creatividad se hubiera multiplicado”.



Viajera, que será como el nuevo hijo que concebirá, verá la luz en el primer semestre del 2017 y estará muy enfocado en la etapa histórica que vive el país.



“Estamos pasando por un momento coyuntural muy importante. Más allá de las diferencias, siento que es más el despertar, el interés por otras cosas distintas a la guerra”, dice.



Pasado es fue el primer lanzamiento de su cuarto disco de estudio y debutó en emisoras en octubre pasado. El tema adelanta el sabor sonoro por el que se inclinará Ilona, alejado de los artilugios tecnológicos y digitales y fundamentado en las guitarras.



“Rescato el sonido de la calle, que es de las cosas que me siento más orgullosa de mi carrera. Este nuevo trabajo lo estoy haciendo desde ese estilo: muy guitarrero (con dos guitarras eléctricas y una acústica) y en formato de banda pequeña”, explica.



Ilona Castilla (nacida en Bogotá, 1982) seleccionó los cortes que formarán parte de su álbum a partir de unas 60 canciones que tenía compuestas, inspiradas en el amor, la ruptura sentimental, la igualdad, el perdón, la guerra y la resiliencia.



Vinculada con las causas sociales, la intérprete asegura que tiene “una urgente necesidad de trabajar por reivindicar a la mujer en la sociedad”.



“De a poco nos hemos ido ganando un espacio, pero falta mucho trabajo en temas de educación, respeto, en cuanto a las músicas que degradan a las mujeres. Admiro a mis colegas porque esta es una carrera muy dura, costosa, hay que tener fortaleza para no rendirse, pero aquí el mensaje me parece muy importante”, agrega.



La intérprete de Buscando un final, De regreso y Tu mal me hizo bien tiene un deseo concreto al respecto de Viajera, que llega cuatro años después de Aquí y ahora.



“Me encantaría que la gente conectara con mi música, porque me siento muy segura y feliz con lo que estoy haciendo. Que mi música les guste sería mi mejor Grammy. No necesito nada más”.



