'No critico la fusión, el que no la hace soy yo': Jorge Oñate

Tres años llevaba Jorge Oñate sin grabar un álbum. Los mismos que el acordeonero Álvaro López.



Oñate pudo lanzar disco antes, pero en el camino rompió la unión musical que había hecho con Julián Rojas. Por su parte, López, que justo hace tres años se vio lamentando la muerte de su compañero de fórmula, Diomedes Díaz, pasó un tiempo acompañando a Rafael Santos, hasta que Oñate lo llamó para reformar la dupla que rompieron hace 20 años.



“El público lo pedía”, dice López, uno de los reyes vallenatos de la famosa dinastía López, con la que Oñate comenzó su carrera.



Ahora, Oñate y López presentan Patrimonio cultural, un álbum de 14 canciones de corte vallenato tradicional, compuestas por autores clásicos como Rafael Manjarrez, Aurelio Núñez y Gustavo Gutiérrez, entre otros.



“Me demoré tres años escogiendo las canciones”, explica Oñate. Cuenta que se prensaron siete mil copias del CD y que ya les pidieron siete mil más. De paso, celebra que el primer sencillo, Meneando la batea, está sonando en radio.

“Escogí canciones que tenían poesía y música vallenata. Le cantan a la mujer para enamorarla, no para ofenderla –cuenta Oñate–. Hay cantantes haciendo fusión de vallenato y reguetón o con champeta. Pero yo salgo con este disco, 100 por ciento vallenato”.



De hecho, indica que el álbum es su aporte a la tradición. “La Unesco escogió el género como patrimonio de la humanidad y si no salgo con esto, corremos el peligro de que nos lo quiten”.



De paso, afirma que “jamás” ha hecho fusiones: “No he grabado ranchera, ni bolero, ni reguetón, ni champeta, ni eso que toca 4:40 –dice Oñate–. No critico que se haga fusión, que la haga el que quiera, pero el que no la hace soy yo, porque tengo mi identidad y mi originalidad en la música vallenata tradicional”.



Por su parte, Álvaro López cuenta que estudió cada canción buscando un sonido tradicional, pero modernizado. Al llegar a la agrupación, Oñate ya tenía muchas canciones escogidas. Incluso una que grabó con Julián Rojas: Algo te diré, de Kike Araújo. “Cuando me la entregaron –dice– la volteé, la profesionalicé, le busqué el tono. Por eso, todas fueron trabajo mío”.

