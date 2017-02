Musico colombiano dirigirá Orquesta Sinfónica en California

Este viernes será uno de los días más importantes en la carrera musical del joven maestro colombiano Diego Barbosa-Vásquez, pues por primera vez dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Azusa Pacific de California, como un requisito para graduarse de la maestría que cursa becado en esta reconocida institución.



Desde muy niño, el bogotano Barbosa-Vásquez mostró su inclinación por la música, siendo integrante de la Banda Marcial del Colegio Franciscano del Virrey Solis por más de cuatro años, y estudiando violín con Olialín Olarte.



“Siempre he tenido un rol de liderazgo y he buscado que los grupos se manejen juntos y que haya unidad. Desde muy pequeño quise ser director porque me emocionaba ese papel del hombre con conocimiento y habilidades que logra hacer que mucha gente vaya por un mismo camino”, dijo el músico.



Sin embargo, antes de incursionar en la dirección musical, Barbosa-Vásquez se graduó con honores como profesional en viola, un instrumento del que dice sentirse enamorado.



“Luego de aprender a tocar violín quedé cautivado por la sonoridad de la viola y quise estudiarla mucho más a fondo. Combinar esto con mi carrera en dirección orquestal me ha permitido tener una conexión más fuerte con la música”, afirmó el intérprete.



Entre los logros más sobresalientes de Barbosa-Vásquez está el haber sido director artístico y musical de la Filarmónica del Huila y director invitado de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, director asistente de la Orquesta Sinfónica Juan N. Corpas e integrante fundador de la Filarmónica Joven de Colombia.



“La Filarmónica es un proyecto que toma a los mejores músicos jóvenes de Colombia y se reúnen a ensayar diariamente durante 12 o 13 horas. Tuve la suerte de pertenecer a esa primera generación y fue una experiencia maravillosa”, aseguró.



Por la exitosa carrera que ha labrado en sus 26 años, este músico se ha convertido en un ejemplo para los niños y jóvenes del país que hasta ahora comienzan a hacer una vida en la música.



A todos les dice que “el talento es solo una parte muy pequeña de lo que se requiere para llegar a triunfar. Así como a un futbolista lo miran por los goles que hace, en el caso de los músicos se define por la técnica con la que interpretan su instrumento. Y eso solo se logra estudiando con mucha disciplina”.



En su concierto de este viernes, que será en el campus de la Universidad Asuza Pacific, el maestro dirigirá la interpretación de obras de los compositores Béla Bartók, Zoltán Kodály y Gioachino Rossini, entre otros.

