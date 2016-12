Muere el cantante británico George Michael a los 53 años

El cantante y compositor británico George Michael ha muerto en su hogar a los 53 años, informó este domingo su representante.

"Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño", señaló esa fuente, que pidió "privacidad y respeto" para la familia del artista.

Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas. El agente de la estrella del pop afirmó que "no habrá más comentarios en este momento" sobre las circunstancias de su muerte.

Una ambulancia de la región Central Sur de Inglaterra acudió a una llamada en la localidad de Goring, en el condado de Oxfordshire, un servicio que los medios británicos han relacionado con la muerte del cantante y que según la policía de Thames Valley no implicó ninguna circunstancia sospechosa.

Con la muerte de Michael culmina un "annus horribilis" para la música popular, tras las desapariciones de David Bowie, Leonard Cohen y Prince.

Michael tenía previsto publicar en 2017 un documental sobre sus últimos años, vividos lejos de la luz pública. Su colega británico Elton John, con quien grabó una versión en vivo de su canción "Don't Let the Sun Go Down on Me", colgó una fotografía de Michael en Instagram.

"No, no George Michael también. Otro grande musical nos deja este año. 2016 puede irse al diablo", escribió el futbolista británico Gary Lineker, el más popular de la generación de Michael. "2016 - se fue otra alma talentosa", escribió también en Twitter la banda Duran Duran.

Este mes se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con el artista británico.

A lo largo de su vida, George Michael protagonizó varios incidentes vinculados al consumo de drogas. El cantante de "Careless Whisper" pasó cuatro semanas preso en 2010 por embestir con su Range Rover una tienda del norte de Londres tras haber fumado marihuana.

Tres años antes fue hallado inconsciente en su Mercedes Benz y admitió haber consumido drogas, pero escapó a una pena de cárcel tras aceptar cumplir 100 horas de tareas de interés social.

Nació en el barrio londinense de East Finchley el 25 de junio de 1963, hijo de un grecochipriota que había emigrado en los años 1950 al Reino Unido, cuando Chipre era territorio británico.

Siendo adolescente, su familia se mudó a Radlett, en el condado de Hertfordshire, cerca de Londres, donde conoció a Andrew Ridgeley, con quien formó el grupo Wham, una de las bandas más populares de los años 1980.

El dúo se convirtió en uno de los máximos exponentes del estilo de aquella década, cultivadores de la estética aseada y ambigua de la Nueva Ola (New Wave) británica que dio a grupos como Duran Duran o Spandau Ballet.

El grupo publicó cuatro discos entre 1982 y 1986: Fantastic, Make It Big, The Final y Music from the Edge of Heaven.

Como artista encabezó reiteradas veces la lista de principales y entre los más de 100 millones de discos vendidos figuran 20 millones de su exitoso disco "Faith", en 1987, el primero tras romper con Andrew Ridgeley.

EFE Y AFP