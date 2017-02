Cada canción de Mateo Kingman es un profundo viaje hacia el corazón de la selva ecuatoriana. Su música representa el cantar de las aves, el sonido del agua que al fluir se convierte en río y el misticismo detrás de los ritos que practican los pueblos ancestrales de la región.



Aunque nació en Quito (Ecuador), desde que era niño sus padres lo llevaron a vivir a la provincia de Morona, suroriente de ese país, donde creció alejado del ruido y de la congestión que caracteriza a las ciudades grandes.



“Cuando cumplí 4 años, mis papás decidieron venirse a vivir a la ciudad de Macas para trabajar con el pueblo indígena Shuar, el más numeroso de la Amazonia. Entonces he transcurrido casi toda mi infancia y mi juventud rodeado de este entorno, que es muy poderoso y que al mismo tiempo te genera unas experiencias de vida muy sencillas”, le dijo Kingman a EL TIEMPO en entrevista telefónica.



Precisamente, muchas de esas experiencias son las que el músico describe en las letras de sus melodías, que además de estar impregnadas por un sonido muy orgánico, combinan elementos de pop, rock, hip hop y electrónica.



“Creo que uno siempre debe hablar de lo que conoce a profundidad. Por eso, para mí es una responsabilidad hacer música sobre este lugar en el que he pasado tanto tiempo, y aún más porque está en peligro”, recalcó el artista.



Además, añadió que “la Amazonia es mágica y tiene muchísimas cosas que te pueden generar inspiración y llenarte de ideas la cabeza y el corazón, sin importar si eres músico o no”.



Luego de abrir conciertos de artistas como Calle 13, Manu Chao y Ana Tijoux, en agosto del año pasado, Kingman dio a conocer Respira, su álbum debut.



“Respira es una síntesis de mis caminatas por los senderos, de mi relación con los Shuar, con sus festividades, los ríos y los animales, pero sobre todo con las plantas, que tanto me han ayudado en mi proceso personal y musical. La Amazonia ha sido siempre mi soporte de vida”, afirmó el músico.



Su proyecto alterno se llama El Viejo Hombre de los Andes (EVHA), y es un grupo de música electrónica que tomó su nombre de un cactus que crece en la región andina y que florece solo una vez.



“EVHA es una experimentación con músicas andinas y del Pacífico ecuatoriano. Es un proyecto más ‘volado’, más ‘tostado’, más loco. De veras que tiene mucha complejidad. Vamos a lanzar nuestro primer álbum en marzo”, aseguró Kingman.



La presentación del ecuatoriano en el Festival Estéreo Pícnic será el próximo 25 de marzo. Compartirá escenario con Deadmau5, Martin Garrix y Wiz Khalifa, entre otros.



“Todavía no lo puedo creer. Fui hace dos años al Estéreo Pícnic para ver a Jack White, y estando ahí pensaba: ‘Bueno, tal vez algún día pueda estar en un festival así’. Ahora se da la oportunidad y espero encontrarme con mis amigos de Chancha Vía Circuito para armar algo bien lindo”, concluyó.

¿Dónde y cuándo?

Sábado 25 de Marzo en el Festival Estéreo Pícnic. Parque Deportivo 222 (Autopista Norte con calle 222). Informes de boletería en tuboleta.com.

DANIEL TORRES

Cultura y Entretenimiento