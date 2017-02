Míster y 'miss' / El lenguaje en el tiempo

Pregunta: En el DLE, 2014, encuentro miss en cursiva, y míster, en letra normal. ¿Por qué? J. R. Rodríguez.

Respuesta: La ss no se usa en español, por lo que la palabra inglesa miss no puede pasar a nuestro idioma con su misma escritura. Algunas palabras extranjeras con ss pasan al español con s, dosier (del francés dossier), baipás (del inglés bypass), osobuco (del italiano ossobuco)…, pero si la palabra inglesa miss pasara al español en la forma mis, se confundiría con el adjetivo mis.



No quedaría claro si “mis Estados Unidos” es ‘mujer bella que representa a EE. UU.’ o expresión de cariño y cercanía afectiva hacia el país del Tío Sam. Entonces, la Academia incluye en el DLE la palabra miss en cursiva, para referirse a la ganadora de un concurso de belleza, cuando no sea pertinente traducirla por “señorita”.



En cambio, la palabra inglesa mister se adapta al español con el solo recurso de agregarle la tilde, míster. Esta palabra figura en el DLE exclusivamente para referirse al campeón de un concurso de fisiculturismo, “Míster Bogotá”, “míster Universo”. Es similar a máster, adaptación del inglés master, para referirse al nivel universitario previo al doctorado español.



Pénsum

Pregunta: Mis alumnos de la facultad escriben en sus reclamos y solicitudes “pénsul”. ¿Nos aclara este término?, Margarita Alvear.



Respuesta: El programa académico de una carrera universitaria se llama pénsum, palabra española derivada del latín pensum, que significa ‘tarea’. Se escribe con tilde, por ser grave terminada en m. Aparte de Colombia, se usa en Venezuela, Ecuador y algunos países centroamericanos.



Pirinola

Pregunta: ¿Perinola o pirinola?, Jorge Ricardo Pérez.

Respuesta: Al pequeño trompo de ocho caras, en las que se leen todos ponen, pon uno, pon dos… se le dice perinola o pirindola, según la región.



En Colombia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Bolivia y Costa Rica se le dice pirinola, con i, que es una deformación de perinola, con e, forma original.



Varios

“Fiscalía imputará cargos por corrupción en la Guajira” (La República). Mejor: La Guajira, único nombre de departamento colombiano con artículo en mayúscula, La Guajira.



En los demás casos, el artículo va en minúscula, el Atlántico, el Valle del Cauca, el Magdalena, el Amazonas, etc.

“En un momento su auto imagen se viene al suelo” (Millenial Question). Mejor: Autoimagen. Auto- es prefijo que, antepuesto a nombre univerbal, como imagen, va pegado. La forma correcta es autoimagen, que significa ‘imagen de sí mismo’.



“Humboldt advirtió antes que nadie sobre las catastróficas consecuencias de destruir el medio ambiente” (Arcadia).

Es mejor escribir medioambiente, unido, lo mismo que sus derivados medioambiental y medioambientalista.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria.