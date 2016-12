Diestéfano, un ser que iluminará a los niños lectores

Un día, mientras miraba un perrito de peluche que le había regalado su esposo, la periodista y escritora bogotana María Alexandra Cabrera encontró el personaje que andaba buscando para dar el salto a la literatura infantil. Fue como si el propio protagonista la hubiera iluminado para hacerse realidad en el mundo.



Así surgió Las aventuras de Diestéfano, un niño índigo en la Tierra, que la autora publicó con sus recursos y acaba de poner en las librerías.



La historia aborda la búsqueda de un niño que viene de un planeta ubicado en la galaxia D333, que desde la primera página les pregunta a sus lectores: “¿Lo conoces? ¿Lo has visto en sueños?”.



“Muchos de los libros infantiles cuentan una historia, y el niño la ve desde afuera, pero aquí la idea era que el personaje al hacerle preguntas al niño lector lo involucre de inmediato”, dice la autora.



Además de apelar a esta estructura narrativa, el libro también medita sobre los llamados ‘niños índigo’.



“Esta es una teoría muy de la nueva era. Se los llama así porque su aura es de color índigo y tienen una gran conciencia espiritual. Supuestamente, su misión en la vida es la de cambiar paradigmas y enseñarnos otra manera de ver el mundo y de enfrentar la vida. Además, son muy curiosos y creativos”, dice Cabrera.



Para ello, realizó una investigación que la llevó a hablar con psicólogos y conocedores del tema.



Otra de las características de la historia es la de quedar un poco abierta, para dar pie a otras aventuras que tendrá Diestéfano. Esta primera es su llegada al planeta Tierra y lo que él va descubriendo sobre este territorio.



“Pero como lo hace todo niño índigo, pues también va a vivir la experiencia dual del planeta. Entonces, en sus próximas aventuras, él tendrá que descubrir ciertas cosas que se viven acá y que lo cuestionan”, anota Cabrera.



La autora aprovecha para hablar de esa condición “especial” de los niños índigo, la cual ella ve desde otra perspectiva, que busca no encasillar a las personas.



“Algo que enseña este personaje es que el hecho de ser índigo no los hace especiales. Porque ser de ese modo, creo yo, es una treta del ego: nos gusta ser especiales. Mientras que ser índigo no es ser mejor que nadie y no quiere decir que tenga unos límites dentro de su familia. Por eso, el personaje dice: ‘esto no es ser especial, es solo una vibración que habita en mí’”, dice Cabrera.



Así mismo, al no revelar muchas cosas, la historia es una invitación a la ilusión. “También es importante generar esa duda en los niños. Ahora, en un mundo en el que ellos tienen todo a la mano, a veces es bueno aprender a esperar”, concluye.

