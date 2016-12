J.K. Rowling confirmó que trabaja en la publicación de dos novelas

J.K. Rowling confirmó en Twitter que trabaja en dos nuevas novelas. La autora de Harry Potter dio pocos detalles sobre los proyectos: sí explicó que uno de ellas será publicada bajo el seudónimo de Robert Galbraith, ya que es un caso de Cormoran Strike, y que el otro saldrá con su firma. "No sé cuál de los dos saldrá primero, pero les avisaré en cuanto tenga noticias", añadió. (También: Recorra aquí los escenarios del 'spin-off' de Harry Potter).

En español, ‘El oficio del mal’, el tercer libro de Strike, fue lanzado por Salamandra este año en España.

En 2016, Rowling ha hecho gala de su famosa disciplina literaria para lograr consumar en sólo doce meses el regreso de su criatura más famosa a los escenarios londinenses con la pieza ‘Harry Potter y el niño maldito’, vender millones de ejemplares del libreto en el resto del mundo y devolverlo además a las salas de cine con su precuela ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’, primero de cinco films que la autora escribirá para la pantalla grande. Sus lectores dudaban de que volviera a encontrar el tiempo para escribir novelas en el corto plazo. (Además: Venden primera edición de Harry Potter en casi 50.000 euros).

De hecho la reacción en Twitter de los fans ha sido enérgica, preguntando a Rowling sobre si alguno de los futuros libros volverá a traer a la vida a Newt Scamander, el personaje de Redmayne. "No, rotundamente no. No habrá más novelas de Scamander. Tan solo películas. Calma", respondió.



Por lo pronto, el anuncio de Rowling hace crecer la expectativa por la adaptación televisiva de sus tres novelas previas de Cormoran Strike, que la BBC estrenará "en los próximos meses", protagonizada por Tom Burke y Holliday Grainger.

LA NACIÓN (GDA)

ARGENTINA