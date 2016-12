El nuevo año desde la Torre Colpatria

“Soy un estudiante de la emoción. Por eso, para mí es una felicidad increíble que la gente empiece a bailar así no tenga pareja. Que se deleite. Y me gusta, además, que la alegría de nuestra música cause efecto en todas las etnias, no importa que sea blanco, indio o negro”.

Así define Julio Ernesto Estrada Fruko el subirse a un escenario para dar un concierto, como lo hará este sábado en la Torre Colpatria, en Bogotá, donde se celebrará la fiesta de fin de año, que empezará a las 7 p. m.

Con Fruko y sus Tesos estarán Cali Flow, Beto Villa y Arelis Henao. Serán muchos tipos de música en una noche en la que personas de todas las regiones de Colombia estarán en las afueras de la Torre Colpatria esperando que llegue el 2017 y viendo el conteo regresivo en este edificio, uno de los símbolos de Bogotá.

El presentador será Jorge Barón, quien desde hace varias décadas acompaña a los colombianos como conductor de las últimas horas del año con sus programas de televisión (El show de las estrellas y La gran fiesta de los hogares colombianos), y desde hace ocho años, en la Torre Colpatria.

“Colombia es mi familia de corazón –dice Barón–. Cuando era niño, nunca imagine que la noche de Año Nuevo se volvería tan especial en mi vida. Hace 53 años, cuando apenas nacía profesionalmente en la radio, en mi natal Ibagué surgió la idea de crear un programa que en la llamada noche de San Silvestre sirviera de compañía a las personas que se encontraban solas, en la intimidad de sus hogares, extrañando a sus seres queridos, añorando tiempos pasados y deseando mejores; así nació La gran fiesta de los hogares colombianos, que se convirtió en una de las producciones insignia de nuestra programadora”.

Y sí, ya es difícil imaginar una noche de Navidad o Año Nuevo sin Barón en la pantalla, sin sus artistas y sin él ayudando a despedir el año que se va.

“Este es un evento al que año tras año le entrego mi alma, y tengo las imágenes de rostros diversos, de sonrisas ansiosas, de miradas esperanzadoras, de los cientos y cientos de colombianos que han coreado una y otra vez conmigo un conteo regresivo que termina siempre en una explosión de sentimientos y sensaciones que no son fáciles de describir”, comenta Barón.

El presentador y empresario, uno de los más reconocidos de la televisión colombiana, agrega que la noche de Año Nuevo decidió “dedicársela a quienes han sido mi razón de ser desde que descubrí mi pasión por los medios de comunicación”.

Por eso, este sábado al filo de la medianoche, se oirá el “Entusiasmo” de Jorge Barón para recibir el 2017, con su patadita de la buena suerte, y se verá el espectáculo pirotécnico en la Torre Colpatria.

¿Dónde y cuándo?

31 de diciembre, desde las 7 p. m. Zona externa de la Torre Colpatria. Carrera 7.ª con calle 26, Bogotá. Entrada habilitada desde las 5 p. m. No se permiten menores de 7 años. Gratis.