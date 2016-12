Bogotá / El lenguaje en el tiempo

Citas: “Para el diseño de la Troncal 7ª. se postularon nueve firmas”, “El trabajo se desarrollará entre la carrera 11 y la Av. Caracas y las calles 9ª. y 10ª.”, “TransMilenio por la 7.a sí va!” (revista Bogotá).



Comentario: La escritura 7ª., 9ª., 10ª., como abreviaturas de ‘séptima’, ‘novena’ y ‘décima’, está facilitada por el computador. La ‘a’ sube a superíndice al escribir el punto. En cambio, para escribirlas tal como lo manda la norma actual de la Academia, hay que hacer malabares con el cursor. La forma correcta es 7.ª, 9.ª, 10.ª, el punto va primero, y la letra volada, después.



Los ordinales masculinos van con ‘o’ volada, 3.°, 8.°, 13.°, ‘tercero’, ‘octavo’, ‘decimotercero’, y los apocopados, con ‘er’, 1.er, 3.er, 13.er. Este último ordinal se lee ‘decimotercer’ (no ‘treceavo’, que es fraccionario). Además, la abreviatura de ‘avenida’ es av.



26.000 huecos

Cita: “En el 2016 se taparon más de 26 mil huecos por toda Bogotá” (revista Bogotá).



Comentario: la combinación de cifra y número se puede hacer con millones y billones, que son sustantivos, “26 millones”, “26 billones”, pero no con “mil” que es adjetivo (‘26 mil’). Debe escribirse todo en números o todo en letras.



A menos que

“Era imposible matarlos a menos de que se recurriera a otro brujo”.



La forma registrada en el Diccionario de la lengua española 2014 es “a menos que”, que significa ‘a no ser que’. Además, por ser locución adversativa, se separa con coma. La forma correcta es “Era imposible matarlos, a menos que se recurriera a otro brujo”.



La Llorona…

Cita: “Esta leyenda de La llorona, como la de la Pata sola y la Madre monte, el Ánima sola y el Mohán se convirtieron en el primer contacto de los colombianos con lo sobrenatural”.



Los nombres de seres mitológicos o fabulosos se escriben con mayúscula inicial, exceptuando el artículo, “la Llorona”, “la Pata Sola”, “la Madre Monte”, como lo indica la Ortografía de la lengua española 2010.



Dese

Cita: “Dése un regalo” (aviso de la Sociedad Colombiana de Odontología).

La Ortografía de 1952 establecía que verbos con tilde, como ‘dé’, ‘sé’, ‘dispón’, conservaran el acento gráfico al agregarles pronombres enclíticos, ‘dése’, ‘séme’, ‘dispónte’. Esa norma, que prácticamente nadie aplicó nunca, no volvió a aparecer en la Ortografía. Hoy se escribe ‘dese’, ‘seme’, ‘disponte’, sin tilde, por ser graves terminadas en vocal.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria