Coko Torres, un grupo que reinventa el sonido de la cumbia

Es inevitable la comparación: la propuesta del grupo Coko Torres coincide con las texturas caribeñas del sonido que le dio fama a Carlos Vives: tocan cumbia, son samarios y sueñan con enaltecer las raíces de su región.

“En el tema de la música ya todo está inventado, así que sigo el consejo de un profesor que me dio clases en Estados Unidos: ‘hay que hacer lo mismo, pero diferente’. Hay que tratar de ponerle el sello particular a lo que ya existe”, comenta Coko, Rafael Torres, quien sigue la guía de su maestro, incluso desde su nombre, al escribirlo con K y no con C.

“Me dicen Coco desde chiquito porque nací con la cabeza pelada. Mi abuela me bautizó de ese modo y así me quedé”, agrega el cantante y compositor con su típico desparpajo costeño.

‘Contigo’ es el nombre del primer tema que presentan. “Decidimos hacer cumbia por nuestros orígenes. Hay muchas clases de cumbia en todo el continente, pero es un género muy colombiano. En nuestro sonido incluimos los tambores raizales, el tambor alegre y el acordeón”.

Este último instrumento que le ayudó a tener su propio estilo cuando viajó a Los Ángeles para estudiar producción de audio y sonido.

“Mi abuelo, que también es músico, me dijo que me llevara el acordeón porque, fijo, allá todos tocaban guitarra. Yo no quería porque la guitarra era lo mío (se graduó de este instrumento en la Universidad del Bosque en Bogotá). Al final le hice caso. ¿Y adivina? Fue lo que me abrió puertas”, recuerda Torres.

A su regreso decidió formar una agrupación, a la que se sumaron Cetulio Martínez (guitarrista) y Gabino Javier (percusionista).

“Uno de los motores de este proyecto es el interés en Colombia, y la música es algo que une a la gente, nos permite conectarnos con la pasión que nos convoca como país. Coko Torres es la representación de esa alegría”, cuenta Arturo Vidal, quien sin tener idea del negocio musical se le midió a ser el promotor del grupo.

Después de un cierre de 2016 con presentaciones en varias ciudades, los músicos se dedicarán a preparar más canciones. “Nosotros tenemos la esperanza de sacar un álbum, así sea de digital o en acetato”, asegura Torres.

