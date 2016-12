El fuerte activismo de George Michael

Este lunes, cuando el mundo apenas se reponía de la sorpresiva muerte del cantante británico George Michael y decenas de personas rendían un homenaje con flores y velas frente a su casa, se supo que el artista habría fallecido por una afección cardiaca pero, además, que en los últimos años su aspecto físico había cambiado notoriamente.

Los diarios Mirror y The Sun publicaron una serie de fotografías que al parecer fueron obtenidas en septiembre de este año, en las que se ve a Michael en medio de la penumbra de un restaurante y compartiendo con unos amigos. Lo particular de la imagen es el sobrepeso que hacía ver al artista irreconocible.

La verdad es que en los últimos años poco se sabía del cantante de 53 años. Michael sobrevivió a una neumonía en el 2011, que requirió de una traqueostomía y lo llevó incluso a estar unos días en coma, por lo que interrumpió el plan de su gira ‘Symphonica’. Sin embargo, logró reponerse y en el 2012 retomó el tour, que luego publicó como un DVD en el 2014, una versión especial en formato sinfónico de sus éxitos. (Lea también: George Michael, otro grande de la música que se marchó)

Imágenes de sus conciertos en ese entonces –uno de ellos en la ópera Garnier, de París– no arrojaban sospechas de ningún tipo sobre su estado de salud.

La vida del artista se dividió entre los momentos en los que con sus canciones despertaba polémica y aquellos en los que intentaba refugiarse de la atención mediática, pero los escándalos lo perseguían. Sin embargo, un último episodio público en el que se vio envuelto no fue responsabilidad suya: en el 2013, el cantante iba como pasajero en una camioneta que sufrió un accidente de tránsito en una autopista de Hertfordshire (Reino Unido). Como consecuencia, Michael tuvo un golpe en la cabeza y fue remitido a un hospital, aunque no pasó a mayores.

En febrero de este año, empezó a correr el rumor de que Michael preparaba una nueva gira, lo que sus representantes negaron rotundamente. Nada más se sabía de él.

Activista gay

Durante muchos años, George Michael mantuvo en secreto su homosexualidad, pero un episodio en los años 90 condujo al cantante británico a reconocerlo públicamente y, además, a asumir una lucha por los derechos de los gais.

El artista reveló su homosexualidad en 1998 –tras 20 años de carrera–, lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo, luego de haber sido detenido por atentado al pudor en baños públicos de Los Ángeles (Estados Unidos).

Más tarde dijo que no quiso hablar del tema mientras viviera su madre. “Para los padres en los años 1980, ser gay frecuentemente equivalía a ser seropositivo (por VIH)”, se justificaría en el 2007, en una entrevista con la BBC Radio. (Además: Así es la vida de Andrew Ridgeley, la otra mitad de Wham!)

“Mi madre aún vivía y hubiera sido una pesadilla cotidiana para ella pensar que yo pudiera estar afectado” por el virus, añadía el artista, quien dice haber descubierto que era gay hacia finales de los años 1980.

“En la época, los tabloides eran terribles con las personalidades homosexuales”, explica Peter Tatchell, uno de los principales militantes británicos por los derechos gais, para quien Michael no temía solamente la reacción de su madre.

Durante un concierto en Río de Janeiro en 1991, conoció a Anselmo Feleppa, un modisto brasileño quien se convertiría en su primer gran amor. Al cabo de seis meses de relación, el brasileño se enteró de que era seropositivo (por VIH), lo que fue un gran shock para Michael.

“No podía pasar por esa prueba junto a mi familia, puesto que no sabía cómo decírselo. Incluso, no sabían que yo era gay. Tampoco podía hablarlo con mis amigos más cercanos, porque Anselmo no quería que lo hiciese”, señalaba. Su compañero falleció en 1993 a causa de una hemorragia cerebral debido al virus. (En fotos: la controvertida carrera de George Michael)

El año de su salida del clóset, el británico comenzó a comprometerse públicamente con la causa homosexual, ayudando a la realización de un documental en el que se hacían los retratos de seis jóvenes afectados por el VIH.

Lejos de la atención de los medios, el artista también financiaba al Terrence Higgins Trust, una organización británica de lucha contra el VIH. “Sus donaciones contribuyeron a forjar una visión del mundo en la que la gente afectada por el VIH vive con buena salud, al margen de prejuicios y discriminaciones”, comentó la ONG.

CULTURA / AFP