El cantautor José Gaviria 'se le mide' a los boleros

José Gaviria se le midió por primera vez a la mezcla de un disco. Después de casi tres décadas dedicadas a la música, el bogotano se aventuró “al mayor reto de mi carrera”, dice, con Boleros.

Así se titula el álbum, que es el séptimo que Gaviria produce para la compañía de seguros Sura e incluye diez cortes del género en las voces de Cabas, Santiago Cruz, Carlos Ponce, Chabuco, Lucas Arnau, Alberto Plaza, Jorge Villamizar, y los españoles Víctor Manuel y Ana Belén.

“Desde hacía rato quería acercarme a ellos, pero tienen unas agendas tremendas, se la pasan de gira (El gusto es nuestro, al lado de Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos). El aporte fue increíble, sobre todo el de Ana Belén, su entrega y compromiso fueron gigantes; además es la única voz femenina del álbum”, cuenta Gaviria en charla telefónica con EL TIEMPO.

La gloria eres tú, Historia de un amor, Sabrá Dios, Por debajo de la mesa y Madrigal son algunos de los boleros que integran el álbum, que se reciben los clientes de Sura y que el público consigue en tiendas y plataformas de streaming musical (ver recuadro).

“Yo escogí unas 15 canciones para poder sugerirlas a los artistas. En este caso particular, Santiago Cruz y Jorge Villamizar, después de aceptar la invitación, me propusieron sus temas –Yo lo comprendo y No te importe saber–. Eran unas canciones que no conocía. Fue muy interesante acercarme, saborearlas y reinterpretarlas”, dice Gaviria, que se encargó de llevar al bolero Cuando te beso, la reconocida composición de Juan Luis Guerra.

Para materializar Boleros, el también compositor y arreglista realizó una larga exploración en los sonidos y artistas del género: “el disco empieza como un concepto generalizado. Hay que oír lo que hizo Luis Miguel con sus Romances; a Armando Manzanero; luego, regresarnos para los años 50, a los duetos y al feeling en Cuba (…) A partir de ahí, como productor, le voy dando dirección al álbum”.

Gaviria reconoce que el tono de la producción depende de la conexión que logra con sus músicos, Francisco Tobón (guitarrista) y Emmanuel Briceño (teclados).

“Me guío mucho por lo que sucede en el estudio, si fluye hacia cierto lado, me voy mucho por ese camino. Eso hace que las cosas sean agradables en términos del esfuerzo. A veces uno intenta ir en contra de la corriente por ideas preconcebidas”, agrega.

Boleros llega después de la nominación al Grammy Latino que recibió el anterior trabajo discográfico de Gaviria: 10 Mujeres por Colombia-Vallenatos volumen II, que compitió como mejor álbum de cumbia/vallenato.

¿Dónde se encuentra?

‘Boleros’ está disponible en las plataformas iTunes y Google Play. En CD, en Tango Discos, Panamericana y La Música. Precio: $ 29.900

