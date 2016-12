Así es la vida de Andrew Ridgeley, la otra mitad de Wham!

Andrew Ridgeley, el otro integrante de Wham!, se conoció en Bushey Meads School con el fallecido este domingo.

Los dos músicos, debido a sus intereses musicales similares, decidieron formar Wham! en 1981. Entre sus canciones más conocidas se encuentran ‘Wake me up before you go go’, que en Youtube supera los 116 millones de reproducciones.

Sin embargo, este dúo se separó luego de cinco años y 20 millones de discos vendidos. La despedida la hicieron con un último concierto en Wembley, Londres, ante 72.000 personas.

La otra mitad de Wham! que no es tan conocida ya que se alejó del mundo de la fama, Andrew Ridgeley, es ahora un entusiasta aficionado al ciclismo. Este deporte lo practica por toda Europa, apoyado por la fundación ‘Dallaglio Cylce Slam’, que busca transformar las aspiraciones de jóvenes marginados.

En su cuenta de Twitter, Ridgeley afirma que está “orgulloso de ayudar a que estos jóvenes tengan la oportunidad de una vida mejor”. Desde esta misma cuenta, relata sus recorridos por diferentes lugares como Ibiza y Mallorca, también los golpes que este deporte le deja y otras aficiones. (En fotos: la controvertida carrera de George Michael)

Medios británicos afirman que Andrew vive en un pequeño pueblo en la península de Cornualles, en el sudoeste de Inglaterra y que además reside en una granja junto a su pareja Keren Woodwar, integrante de la banda Bananarama.

Antes de que Andrew empezara su vida en la granja, incursionó en el mundo de la actuación y de las carreras automovilísticas en Mónaco, pero por su fama de mujeriego y consumidor de drogas se alejó de esto.

En Twitter, Andrew Ridgeley, ha hecho varias publicaciones en honor a su compañero “Yog”, como lo apodaba. “Con el corazón roto por la pérdida de mi querido amigo Yog”, fue uno de los mensajes que escribió Ridgeley.

