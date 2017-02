Así seleccionaron a Bogotá como sede de la ceremonia de los '50 Best'

A la hora de explicar por qué se eligió a Bogotá como sede, por dos años, de la ceremonia de Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, el inglés William Drew, editor de la lista, le explicó a EL TIEMPO que tuvo mucho que ver la “estabilidad política que existe y un claro deseo de hacer que la gente vaya a explorar, entre muchas cosas, la cultura de la comida en Colombia”.



Por lo mismo, después de haberse celebrado durante dos años en Lima (2013 y 2014) y dos en Ciudad de México (2015 y 2016), Bogotá tendrá el honor de ser anfitriona de estos prestigiosos premios en septiembre próximo.



La lectura del listado en orden descendente, en ceremonia de gala, es la culminación del encuentro del estrellato gastronómico de la región, el cual dura varios días. Se convierte en una vitrina del país, pues periodistas y figuras de la gastronomía internacional observarán con lupa lo que el país anfitrión tiene para ofrecer en esta materia.



En charla telefónica, el fundador de la lista mundial y cabeza de los demás listados que se han derivado de esta (como los mejores de América Latina o los de Asia), explicó: “Colombia es un lugar muy llamativo y emocionante. En cuanto a la gastronomía, existe una intención de invertir. Hay una sensación de regeneración y revitalización, de buscar nuevas experiencias con la comida basadas en tradiciones muy fuertes. Esto hace que Bogotá sea buena candidata para recibir al mundo latinoamericano de la gastronomía”.



¿Cómo ha evolucionado la celebración en estos años?

Cuando empezamos, en 2013, teníamos la esperanza de que íbamos a llamar la atención del mundo de la gastronomía en América Latina, pero no teníamos certeza. La primera versión terminó siendo muy exitosa. Los primeros dos años en Perú fueron una excelente plataforma. Después, en 2015 y 2016 nos fuimos a Ciudad de México y el evento empezó a crecer. En estas ediciones pudimos crear una comunidad de chefs a lo largo de Latinoamérica que antes no existía, en términos de colaboración, celebración de logros ajenos y, en resumen, trabajo colectivo en toda la región.



De otro lado, pudimos llamar de manera más generalizada la atención de los medios masivos de comunicación, ayudándonos a conseguir publicidad y poder resaltar nuevos proyectos en el continente. Este año esperamos crecer mucho más.



Hay más actividades además de la lectura de la lista...

Generalmente tenemos el evento central, que dura varios días. Un día antes de la premiación haremos un banquete con los chefs. La idea es juntarlos, que se conozcan y compartan ideas. Nuestra esperanza es que los anfitriones de ese banquete sean chefs colombianos que hayan aparecido en las listas anteriores.



Además, habrá un evento que llamamos ‘Las 50 mejores charlas’, en las que los medios de comunicación y los expertos podrán hablar sobre asuntos claves del mundo de los restaurantes. Sin duda, esperamos que la cocina colombiana sea protagonista.



Se dice que la lista tiene mucho de relaciones públicas. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un restaurante para entrar?

Todos pueden hacerle publicidad a su restaurante. Es normal y hace parte del mercadeo. Sin embargo, los votantes tienen que creer que el restaurante que escogieron fue el mejor al que han ido en los últimos 18 meses.



Pueden haber sido invitados, incluso que les den una cena gratis, pero si no es la mejor experiencia que han tenido, definitivamente no van a votar por él. La decisión es independiente. Por eso, la votación es anónima y no es posible saber quién votó por cuál restaurante.

Los chefs y la ventaja de ser anfitriones

Desde su experiencia como chef del mejor restaurante de Colombia, según el listado de los 50 Best de América Latina, Leonor Espinosa afirma que estos galardones “ayudan a posicionar los restaurantes escocidos, promoviendo a América Latina como centro gastronómico emprendedor. Más allá de una lista, hay un gran valor al visibilizar propuestas que involucran investigación y revaloración de ingredientes y tradiciones”.



Espinosa, cuyo restaurante es el número 16 del listado, afirma que “conceptos como los de tradición y biodiversidad pueden hacer de la gastronomía colombiana una industria comparable con otros países en la región”.



También celebra el impacto del evento: “Congrega a un sinnúmero de personas mundialmente reconocidas en el sector, que tendrán la oportunidad de apreciar nuestro potencial cultural. El nombre de Colombia estará en muchos medios. Aportará a la construcción de nuestra marca país”.



Jorge Rausch –chef de Criterión, restaurante número 29 de la lista– dijo que “es una oportunidad única para que Colombia pueda mostrar su gastronomía”. Rausch destacó que Bogotá ganó la sede entre otros países colosos en el tema. Es una invitación para aprovechar “la infinidad de periodistas, críticos y foodies, no solo de América Latina sino del mundo entero”, resaltó.



Juan Manuel Barrientos, cuyo restaurante El Cielo estuvo en la lista, afirma: “Tener los ojos más especializados de la gastronomía sobre nuestro país puede que no signifique inversión inmediata, pero sí ser foco de atención. Será la oportunidad de darle un valor a la gastronomía, antes no tenida en cuenta en Colombia”.

ALEJANDRO CALDERÓN MERCHÁN

Para EL TIEMPO