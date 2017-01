Colombia será anfitrión de 'Latin America's 50 Best Restaurants'

"En 2016, Colombia acaparó titulares a nivel global por distintas razones: un acuerdo de paz que busca terminar con décadas de violencio relacionada con las drogas, la nueva temporada de la exitosa serie de Netflix 'Narcos', y la desafortunada reina de belleza que perdió la corona de Miss Universo solo unos momentos después de que la presentaran por error como tal". Así comienza el post de Laura Price, responsable de los contenidos de The World's 50 Best Restaurants, que selecciona los mejores restaurantes en el mundo, y con el cual se anuncia que este año y en el 2018 Colombia será el país donde se realizará el Latin America’s 50 Best Restaurants.

Para la editora, Bogotá debería estar en todos los mapas de este año relacionados con recomendaciones gastronómicas por los siguientes motivos: la Zona G, que ofrece pizza artesanal, café, sushi, etc. Además, porque allí se encuentran algunos de los restaurantes que este año entraron a la lista de los 50 Best: Harry Sasson, Criterión y El Cielo.

Además, el año pasado un restaurante nacional llegó a ocupar el puesto 16: Leo, de la chef colombiana Leonor Espinosa. Lea: Leo es ahora el mejor restaurante de Colombia

En el 2016 el país donde se realizó el Latin America’s 50 Best Restaurants fue México. Este anuncio representa que más personas se interesen por ingredientes propios del país, sus platos típicos y los destinos turísticos que poco a poco se van abriendo al mundo.