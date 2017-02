Vincent Cassel: invitado central del Festival de cine de Cartagena

Cassel es reconocido como uno de los actores europeos más talentosos y prolíficos. En Cartagena se exhibirán cinco de sus películas más importantes y participará en una charla del Salón Ficci (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias).

Las producciones que integrarán la retrospectiva de Cassel son 'El odio' (de Mathieu Kassovitz), 'Read my Lips' ('Sur mes Lèvres', de Jacques Audiard), 'Our Day Will Come' ('Notre jour viendra', de Romain Gavras), 'Il racconto dei racconti' ('Tale of Tales', de Mateo Garrone) y la reciente 'Solo el fin del mundo' ('Juste la fin du monde', 2016), de Xavier Dolan, que se llevó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes del año pasado.

El intérprete, nacido en París en 1966, también cuenta en su filmografía con los títulos 'Dobermann', 'Irreversible', 'El cisne negro', 'Un método peligroso', 'Los ríos del color púrpura', 'Promesas del este' y 'Mon Roi'.

Fuera de la pantalla es célebre por su relación con la también actriz Mónica Belucci. Ha estado cinco veces nominado al Óscar francés -los César- y fue ganador del premio en el 2008.

Cultura y Entretenimiento