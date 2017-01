Sofía Vergara sigue siendo la favorita en EE. UU.

Fue gracias a su papel de Gloria Pritchett en la comedia 'Modern Family', en la que interpreta a una colombiana que hace parte de un grupo familiar estadounidense, Los people Cohocie Awards e entregan a lo mejor del cine la televisión y la música a partir de las votaciones de la gente.



Nunca pensé, en un millón de años, que con este acento ridículo iba a poder ser parte de algo tan exitoso, tan amado por todos ustedes como lo es 'Modern Family'", dijo en inglés al aceptar el premio. Era la quinta nominación y primera estatuilla para esta colombiana de 47 años.

“El papel de Gloria en la serie de ABC (que en Colombia se emite por el canal Fox) "me ha abierto tantas puertas, ha cambiado mi vida, le ha abierto la puerta a otros muchos actores latinos, pero necesitamos que se abran muchas más", finalizó Vergara emocionada y que con este premio parece conjurar algunas críticas que recibió en la pasada edición de los Globos de Oro, donde algunos se molestaron por la manera en que caricaturizó a la cultura latina durante una intervención en esa gala.

Así mismo, Jennifer López fue otra de las ganadoras en la ceremonia de los People’s Choice Awards al quedarse con el premio en la categoría de mejor drama por su papel como la detective Harlee Santos en la serie 'Shades Of Blue' de NBC. "Mi gente, gracias", dijo en español.

También fueron reconocidos Robert Downey Jr, en el apartado de mejor actor de acción; el filme 'La chica del tren' y Johnny Depp, quien fue declarado icono del año.

Llamó la atención el apoyo a Britney Spears del público ya que ganó en tres categorías: mejor artista femenina, artista pop y artista favorito en las redes sociales y compartió una distinción con la presentadora y comediante Ellen DeGeneres a la mejor colaboración televisión.

Precisamente DeGeneres pasará a la historia de esos premios al convertirse a sus 47 años, en la artista más galardonada con 20 estatuillas desde el inicio de su carrera. En la categoría de mejor serie el reconocimiento fue para 'Outlander', como mejor serie, mientras que The Big Bang Theory, reafirmó su popularidad al ganar como mejor comedia.

Lista de ganadores principales:

TELEVISIÓN

Mejor actriz de TV en serie de crímenes

Jennifer Lopez

Mejor comedia premium

Fuller House

Mejor actor de serie premium

Dwayne Johnson (Ballers)

Mejor serie dramática (cadena)

Grey’s Anatomy

Mejor conductor de TV

Ellen DeGeneres

Mejor actriz de serie premium

Sarah Jessica Parker (Divorce)

Mejor actriz dramática para TV

Priyanka Chopra (Quantico)

Mejor programa de competencias

The Voice

Mejor comedia nueva

Man with a Plan

Mejor nuevo drama para TV

This Is Us

Mejor actriz cómica para TV

Sofía Vergara

Mejor comedia de TV (cadena)

The Big Bang Theory

Mejor serie

Outlander

Mejor actor cómico para TV

Jim Parsons (The Big Bang Theory)

Mejor actor dramático para TV

Justin Chambers (Grey´s Anatomy)

Mejor comedia de TV cable

Baby Daddy

Mejor drama de TV cable

Bates Motel

Mejor actor de TV cable

Freddie Highmore (Bates Motel)

Mejor actriz de TV cable

Vera Farmiga (Bates Motel)

Mejor drama de TV en serie policíaca

Criminal Minds

Mejor actor de TV en serie sobre crímenes

Mark Harmon (NCIS)

Mejor serie dramática premium

Orange is the New Black )

Mejor serie de fantasía/ ciencia ficción (cadena)

Supernatural

Mejor serie de cable de fantasía/ ciencia ficción

The Walking Dead

Mejor serie premium de fantasía/ ciencia ficción

Outlander

Mejor actor de fantasía/ ciencia ficción

Sam Heughan (Outlander)

Mejor actriz de fantasía/ ciencia ficción

Caitriona Balfe (Outlander)

Mejor serie animada

Los Simpson

Mejor actor de serie nueva

Matt LeBlanc (Man with a Plan)

Mejor actriz de serie nueva

Kristen Bell (The Good Place)

CINE

Mejor actriz dramática

Blake Lively

Mejor actor de comedia

Kevin Hart

Mejor actor dramático

Tom Hanks

Voz de película animada favorita

Ellen DeGeneres in Buscando a Dory

Mejor actriz de cine

Melissa McCarthy

Mejor actor de cine de acción

Robert Downey Jr.

Ícono favorito del cine

Johnny Depp

Película favorita

Buscando a Dory

Mejor actor de cine

Ryan Reynolds

Mejor película de acción

Deadpool

Actriz de cine de acción favorita

Margot Robbie

Mejor comedia

Bad Moms

Mejor película dramática

Me Before You

Mejor película familiar

Buscando a Dory

Mejor thriller

La chica del tren

MÚSICA

Mejor álbum

If I’m Honest / Blake Shelton

Mejor canción:

Can´t Stop the Feeling (Justin Timberlake)

Mejor artista masculino

Justin Timberlake

Mejor grupo

Fifth Harmony

Mejor artista femanina

Britney Spears

Mejor artista revelación

Niall Horan

Mejor artista pop

Britney Spears

Mejor artista hip-hop

G-Eazy

REDES

Mejor estrella de redes sociales

Cameron Dallas

Mejor celebridad de redes sociales

Britney Spears

Mejor estrella de YouTube

Lilly Singh

AFP