Pocas sorpresas en las nominaciones a los premios Óscar 2017

En una transmisión que rompió la tradicional rueda de prensa y la conducción un poco acartonada de otros años, este martes se conocieron las películas y los personajes que serán protagonistas de la edición 89 de la gala en la que se galardona a lo mejor del cine en Estados Unidos.

Fue una producción que se pudo ver en Colombia en directo desde la página de la Academia (Oscars.org) y contó con la participación de actores, realizadores y cineastas que ya habían ganado la estatuilla.

Una de las cosas que llamó la atención fue la diversidad cultural que develó está dinámica, ya que los nominados fueron presentados por el realizador mexicano Guillermo del Toro y su compatriota Demián Bichir; la afroamericana Gabourey Sidibe y el japonés Ken Watanabe, entre otros, lo que podría leerse como una posición política frente al nuevo gobierno de EE. UU. (Vea: Estas son las películas con más nominaciones a los Óscar 2017)

Además, este fue el año en el que la Academia se reconcilió con el talento afroamericano. Un ejemplo de eso es la candidatura de Viola Davis, por 'Fences' y Octavia Spencer por 'Talentos ocultos'.

La lista no generó mayores sorpresas; el musical 'La La Land' arrasó, con 14 nominaciones; seguida por el drama 'Moonlight' y la cinta de ciencia ficción 'La llegada' –ambas con ocho–, que se quedó en el grupo de los reconocimientos técnicos y porque su protagonista, Amy Adams, no alcanzó a figurar en la lista a mejor actriz.

Otros ‘ignorados’ de la lista fueron: Clint Eastwood (director de 'Sully'), Martin Scorsese (director de 'Silence') y la británica 'Sing Street'. 'Rogue One', película derivada del universo de 'Star Wars' y que solo tuvo dos nominaciones, en efectos visuales y mezcla de sonido.

Uno de los apartados más fuertes fue el de mejor película, en el cual compiten 'Mánchester junto al mar' (producida por Amazon); 'Lion', 'Talentos ocultos', 'Fences', 'La llegada', 'Moonlight', 'Sin nada que perder', 'La La Land' y 'Hasta el último hombre'. Esta última es un drama bélico dirigido por Mel Gibson, quien regresa después de una década fuera de las cámaras. Él fue nominado en la categoría de mejor dirección, en la que también están pesos pesados como Barry Jenkins ('Moonlight'), Damien Chazelle ('La La Land'), Kenneth Lonergan ('Mánchester junto al mar') y Denis Villeneuve ('La llegada').

Entre los postulados a mejor actor, la sorpresa la dio Viggo Mortensen ('Capitán Fantástico'), al meterse en el grupo de Denzel Washington ('Fences'), Andrew Garfield ('Hasta el último hombre'), Ryan Gosling y Casey Affleck ('Mánchester frente al mar'). (Además: Cinco razones por las cuales los Óscar se rinden ante 'La La Land')

Por otro lado, la francesa Isabelle Huppert reafirmó el buen momento por el que pasa por la cinta 'Elle', al ser una de las opcionadas al reconocimiento de la Academia en la categoría de mejor actriz, junto con Ruth Negga ('Loving'), Emma Stone ('La La Land)', la infaltable Meryl Streep, con 'Florence Foster Jenkins', y Natalie Portman, por su trabajo en 'Jackie', un filme dirigido por el chileno Pablo Larraín, quien sonaba para estar entres los nominados, pero no tuvo suerte.

Así mismo, en el grupo de películas de habla no inglesa la pelea será entre 'Land of Mine' (Dinamarca), 'A Man Called Ove' (Suecia), 'El cliente' (Irán), 'Tanna' (Australia) y 'Toni Erdmann' (Alemania).

El cine animado también tendrá un duelo a muerte entre 'Moana', 'Zootopia', 'La tortuga roja', 'My life as a Zuchinni' y 'Kubo and the Two String's.

Vea aquí la lista completa de los nominados al Óscar.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO