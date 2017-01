Natalie Portman, por la igualdad entre mujeres y hombres en el cine

Con titulares como 'Ashton Kutcher cobró tres veces más que yo', varios medios internacionales retomaron las palabras de la actriz Natalie Portman en una entrevista dada a la revista Marie Claire, en el Reino Unido.

En dicha entrevista, la ganadora del Óscar por su interpretacion en 'El cisne negro', afirmó que durante la grabación de la comedia 'Amigos con derechos', en el 2011, descubrió que su coprotagonista, Kutcher, cobró tres veces más que ella. Sobre el tema, la actriz de 35 años, dijo que en su momento no se enojó lo suficiente como para dejar de rodar la cinta.

La molestia de Portman tiene que ver con la desigualdad en las tarifas que cobran las estrellas según sean hombres o mujeres.

"Comparada con un hombre, en la mayoría de las profesiones, una mujer gana 80 centavos por cada dolar (que gana un hombre). En Hollywood ganamos 30 centavos. No creo que las mujeres o los hombres sean más o menos capaces. Solo hay un claro problema porque las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Tenemos que ser parte de la solución, no perpetuar el problema".

Como reacción al testimonio de Portman, el actor Ashton Kutcher respondió, vía Twitter: "Muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan por la igualdad salarial".

El mensaje de apoyo del actor tiene que ver también con el hecho de que su pareja, la actriz Mila Kunis, también ha denunciado la desigualdad en Hollywood.

