La nostalgia y la crítica social prendieron la TV en el 2016

La televisión internacional que se vio en el 2016 estuvo marcada por la nostalgia y el riesgo, que se convirtieron en los elementos clave de la fórmula que llamó la atención.

Asimismo, fue interesante cómo se intentó incrementar el nivel de drama, con apuestas que tomaron caminos alternativos al del típico entretenimiento o la historia predecible.

Hubo sorpresas y producciones que mantuvieron su protagonismo y despertaron el amor de los fanáticos y la crítica.

Esta es una mirada a las mejores series de un año que ya cuenta los días de su despedida.

‘Westworld’

Tenía la responsabilidad de ser una protagonista de la talla de ‘Game of Thrones’, pero terminó dando una cátedra propia en el género de la ciencia ficción y el ‘thriller’ con una profunda lectura social.

La historia de un parque en el que la atracción la ofrecen un grupo de androides que hacen realidad las fantasías de sus visitantes se convirtió en un complejo entramado que analiza el poder y las tribulaciones del ser humano en una producción muy cuidada e intensa. Regresará para una segunda temporada en el 2018 (HBO).

‘Stranger Things’

Una producción que se mueve entre la estética de la década del 80, el estilo de producciones de horror, intrigas gubernamentales y monstruos de otras dimensiones. La historia de un niño que se pierde mientras un entrañable grupo de amigos trata de encontrarlo logró impresionar y emocionar al rendir homenajes frenteros a infaltables del género como ‘ET. El extraterrestre’, ‘Los Goonies’ y ‘Archivos X’. También prepara segunda temporada para el 2017 (Netflix).

‘Todos contra O. J. Simpson: American Crime Story’

La crítica alabó esta serie que recordó con gran acierto en su narración el famoso caso del exjugador de fútbol americano que fue acusado de matar a su esposa.

Precisamente, al no quedarse en la simple reconstrucción de un hecho impactante, la serie se convirtió en una pieza importante en la historia televisiva, ya que planteó una reflexión mucho más profunda acerca del conflicto racial en Estados Unidos (FX).

‘Game of Thrones’

No podía faltar la producción épica más exitosa de la televisión, pues logró no solo un principio y un final impactantes, sino que afianzó su poder como propuesta dramática al ganar este año el Emmy en las categorías de mejor serie dramática, mejor guion y mejor dirección.

La resurrección de Jon Snow y la ‘batalla de los bastardos’ fueron dos de los momentos inolvidables del año (HBO).

‘The Night Manager’

El retorno del actor Hugh Laurie (luego de su papel como Dr. House), en la piel de un villano con estilo en esta serie de espionaje, no pasó inadvertida y demostró una interpretación impecable como Richard Onslow Roper: un traficante de armas que se enfrenta a un exsoldado británico llamado Jonathan Pine (Tom Hiddleston) (AMC).

‘Atlanta’

Esta historia sencilla acerca de un par de primos que tratan de abrirse paso en el mundo del rap se ha convertido en una de las sorpresas de este año.

El sueño de alcanzar el éxito y una realidad dura y peligrosa es solo el impulso para una trama profunda y de la que es difícil desprenderse (Fox+).

‘Crimen americano’

La segunda temporada de esta serie impactó por su capacidad de poner contra las cuerdas a sus televidentes a través de un drama bien balanceado en el que denunciaba las consecuencias del acoso escolar y de la violencia sexual.

Todo con un aderezo impactante, ya que la trama implicaba una crítica descarnada al desequilibrio social en el que se ponen en evidencia los conflictos, al exponer las consecuencias del hecho y no tanto la resolución de su ámbito judicial (AXN).

Dos grandes que decepcionaron

Algunas producciones no lograron el objetivo de ganarse al púbico. No importó si eran nuevas o con experiencia, ya que no fueron inmunes a la crítica o el abandono del público.

Uno de los casos más sonados es el de ‘The Walking Dead’, que tuvo el inicio más impresionante de una temporada (séptima), pero luego se dejó llevar por una inestabilidad argumental que llevó casi al bostezo. Sin embargo, tiene la oportunidad de redimirse tras el inicio del segundo ciclo de su temporada, el próximo 12 de febrero (Fox). Tampoco llamó la atención la trama de ‘Vinyl’, un recorrido por el mundo de la música que no pudo desenredarse a tiempo y solo alcanzó una temporada. Esta merecía –por lo menos– una oportunidad para encontrar su tono (HBO).

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @AndresHoy1