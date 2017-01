Un reparto estelar protagoniza la película una 'Belleza inesperada'

La idea de un hombre escribiendo cartas desesperadas a conceptos abstractos empezó a dar vueltas en la cabeza de Allan Loeb hace unos ocho años. “Ni siquiera sabía a qué le estaba escribiendo”, contó hace poco el guionista en Nueva York. Con el tiempo, decidió que esos conceptos abstractos serían el amor, el tiempo y la muerte.

Ese fue el origen de ‘Belleza inesperada’ (‘Collateral Beauty’), película que se estrena en Colombia este jueves, protagonizada por Will Smith, las ganadoras del Óscar Kate Winslet y Helen Mirren, y los nominados Edward Norton y Keira Knightley.

La trama gira en torno de Howard (Will Smith), un exitoso ejecutivo publicitario, cuya vida queda en suspenso tras la muerte de su pequeña hija. Como un mecanismo de escape, decide escribirles cartas al amor al tiempo y a la muerte, sin imaginarse que esos conceptos empezarán a aparecer en carne y hueso.

Para Smith, que en el 2015 fue elogiado por su papel del doctor Bennet Omalu en ‘La verdad oculta’ (‘Concussion’), fue una nueva oportunidad de sumergirse en un papel emocional, en contraste con los héroes de acción que lo llevaron al estrellato.

“Cuando leí por primera vez el guion, percibí ese sabor a Navidad que recordaba de cuando estaba creciendo y veía películas como ‘Qué bello es vivir’ (‘It’s a Wonderful Life’), que están justo en el borde de la fantasía”, dijo el actor durante un encuentro con la prensa internacional en Nueva York, donde se rodó ‘Belleza inesperada’.

Dos veces nominado al Óscar (‘Alí’ y ‘En busca de la felicidad’), Smith confesó que su conexión con el personaje de Howard fue especial porque la producción de la cinta coincidió con el fallecimiento de su padre.

(Le puede interesar: 'Nada me tortura más que el amor': Will Smith)

“Me encantó que este es un tipo que tenía al mundo completamente bajo control. Todo era perfecto. Tenía toda su vida resuelta, pero luego sufre una pérdida y tiene que reencontrar el camino a la mera posibilidad de tener alegría de nuevo. Me encantó ese viaje. Me identifiqué mucho”, destacó.

Conocido por su filosofía de vida en torno del positivismo y la superación, el intérprete estadounidense, de 48 años, usó el trabajo en esta cinta para sobrellevar su propio duelo. “Howard piensa sobre la vida de muchas maneras en las que yo pienso”, admitió. Para él, la esencia de su personaje radica en la capacidad de aceptar que debe sufrir para purgarse, de modo que pueda experimentar nuevamente la felicidad, porque “el dolor, la alegría y el crecimiento están todos inherentemente ligados”.

Pero el dolor y la muerte no podían ser el único tema de una cinta que Hollywood estrena en el Año Nuevo. El humor también se manifiesta en ‘Belleza inesperada’, cuando los tres conceptos a los que Howard les escribe cobran vida en las interpretaciones de Mirren, Knightley y Jacob Latimore.

Mirren, la legendaria actriz británica, comentó que como su trabajo era interpretar a la muerte, lo quiso hacer de la forma más viva posible. “Eso resultó en una actuación divertida”, bromeó respecto de los aspectos bohemios y provocativos que adoptó.

Latimore, quien tuvo la misión de interpretar al tiempo, subrayó que su misión era recalcar los peligros de desperdiciar ese regalo tan precioso. “Qué hacemos con él, cuánto gastamos y cosas como esas”, explicó.

Knightley había tomado un descanso de la actuación y estaba enfocada en su hija de un año de cuando recibió la oferta de interpretar al amor. “Era una idea tan intrigante: ¿cómo le dice uno que no a personificar al amor?”, planteó.

La participación de Knightley en la cinta y el hecho de que Belleza inesperada tenga un reparto tan amplio ha llevado a compararla con ‘Realmente amor’ (‘Love Actually’), le película británica que ha alcanzado el estatus de clásico moderno de la temporada de fin de año. La mayor diferencia, claro, es que en lugar de Londres y el sur de Francia, ‘Belleza inesperada’ se desarrolla en medio del caos de Nueva York.

El director David Frankel (‘El diablo viste a la moda’) aseguró que la historia de Howard y sus socios (interpretados por Winslet, Norton y Michael Peña) no habría funcionado en otra ciudad. “Creo que Navidad en Nueva York es una época especial, representa un mundo mágico”, señaló.

Norton, neoyorquino en la vida real, estuvo de acuerdo: “También está el hecho de que el caos y la congestión de la ciudad hacen creer que estas cosas podrían suceder”. Según el actor, las distracciones que ofrece la capital del mundo equivalen a un truco de magia: “Si fuera en un pueblo pequeño, todo el mundo notaría cada pieza… Nueva York tiene tantas vueltas que vende la idea de que esto puede suceder y que él (Howard) puede creer lo que le está pasando”.

Independientemente de trucos y distracciones, la película busca resaltar las conexiones humanas, afirmó Michael Sugar, productor de la cinta y ganador del Óscar el año pasado por ‘En primera plana’ (‘Spotlight’). “Lo que me atrajo a esta historia fue lo mismo de ‘Spotlight’: dar voz a mucha gente que no la tenía”, agregó.

El productor considera que muchos personajes de ‘Belleza inesperada’ tienen algo que decir, pero no son capaces de articularlo. “Eso es muy humano. Todos tenemos algo pendiente por decir y siempre buscamos otro humano que nos escuche. Para mí, ese fue el tejido conector”, concluyó.

En busca de redención...

La idea de una vida positiva y altruista ha influido en las decisiones profesionales del actor Will Smith, que está casado con la también actriz Jada Pinkett, con quien tiene una empresa productora de cine y televisión.

Su hijo, Jaden, es actor y cantante. Buena parte de los personajes de Smith en la gran pantalla están en busca de la redención a través del sacrificio por los demás o de la superación personal. Algunos títulos que él protagoniza y que giran alrededor de esas temáticas son ‘En busca de la felicidad’ (2006) -que le mereció su segunda nominación a los premios Óscar como actor principal después de Alí-, ‘Soy leyenda’ (2007), ‘Siete almas’ (2008) y ‘La verdad oculta’ (2015).

CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Nueva York