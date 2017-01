Película La La Land' acumula cinco premios Globos de Oro

La gala de la 74 edición de los Globos de Oro arrancó este domingo, el primero de la esperada temporada de premios

de Hollywood, con una parodia de la primera escena de 'La La Land', la gran favorita.

La transmisión arrancó con el anfitrión Jimmy Fallon preso en el "tráfico" de la alfombra roja, poco antes de entrar al salón del lujoso Bervely Hilton donde se celebra la gala.

Y comenzó a cantar, en el ritmo del tema que abre el aclamado musical, que tiene siete nominaciones a los Globos

de Oro. Nicole Kidman y Tina Fey le acompañaron... Pero con quien bailó en el cielo estrellado de Los Ángeles fue Justin Timberlake.

Y sobre el piano, lo escuchaba románticamente Ryan Reynolds que le compartió una mentita para el aliento. "Bienvenidos a los

'La La Land', la oda a la era dorada de los musicales de Estados Unidos, está al frente de la carrera con siete nominaciones.

Le siguen los dramas familiares 'Moonlight' y 'Manchester by the Sea', con seis y cinco nominaciones, respectivamente, incluidas las categorías de mejor película, actuación y dirección. Entre los latinoamericanos, el mexicano Gael García Bernal busca su segunda estatuilla por su rol en 'Mozart in the jungle', y el director chileno Pablo Larraín el premio a mejor película en lengua no inglesa con 'Neruda'.

Los Globos de Oro son entregados por la exclusiva Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Por primera vez, todo será transmitido en vivo a través de la red social Twitter, a través de este enlace.

Foto: Reuters

Los galardonados

El actor británico Aaron Taylor-Johnson se llevó el primer Globo de Oro de este domingo, al ser premiado por su papel en el thriller 'Nocturnal Animals' (Animales Nocturnos). "Crear este personaje, colaborar en este excitante paseo ha sido una gran alegría. Gracias a todos por subir la barra", dijo al recibir el premio. Tracee Ellis Ross ganó el premio mejor actriz de una serie de comedia o musical por 'Black-ish', mientras que 'Atlanta' resultó vencedora como mejor serie de comedia o musical.

'The People v. O.J. Simpson' obtuvo el Globo de Oro a la mejor miniserie o serie limitada de televisión. Viola Davis se llevó el premio a mejor actriz de reparto por su aclamado papel en el drama familiar 'Fences'.

"Es mi quinta nominación, me tomé todas las fotos, fui al almuerzo... y justo a tiempo" llegó para recibir el premio, dijo al subir a la tarima con el trofeo en la mano. "No pasa todos los días que Hollywood piensa en llevar una obra

de teatro al cine. No suena a fábrica de dinero, pero sí a arte", añadió la actriz, que dedicó por último el premio a su padre Dan Davis.

Como se predijo, 'La La Land' se llevó los premios a mejor canción y música originales. Ryan Gosling, su protagonista, mejor actor de comedia o musical.

Ryan Gosling se anotó el tercer Globo de Oro para la aclamada 'La La Land'. El actor fue premiado como mejor actor

de comedia musical. "No es la primera vez que me han confundido con Ryan Reynolds. Esto se está yendo de las manos. Ryan, obviamente, hay algún tipo de error, pero estoy aquí, si no te molesta", dijo al recoger el premio. Gosling agradeció el apoyo de su esposa, la actriz Eva Mendes, en su discurso.

"Me gustaría agradecerle a una persona de la manera que se lo merece. Mientras yo cantaba, bailaba y tocaba el piano y tenía una de las mejores experiencias he tenido en el cine, mi esposa estaba criando a nuestra hija, estaba embarazada de nuestro segundo hijo y estaba tratando de ayudar a su hermano de una pelea contra el cáncer", afirmó.



La película, alejada de los cánones de los films estadounidenses más exitosos, ya ha recaudado más de 50 millones

de dólares en Estados Unidos y la frecuentación ha seguido aumentando esta semana, un mes después del estreno. Damien Chazelle, su director, también ganó el galardón.

La actriz estadounidense Meryl Streep recibióel premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Los escotes, el rosa y el negro marcan tendencia en lal alfombra roja

La estupenda temperatura en la ciudad animó a las estrellas a lucir, en algunos casos, escotes vertiginosos como los

de Sofía Vergara, Blake Lively, Jessica Chastain, Kristen Bell, Jessica Biel, Emily Ratajkowski y Mandy Moore, que se sumaron a la tendencia mostrada en los primeros compases por Felicity Huffman, Christine Evangelista, Kathryn Hahn, Lily Collins y Gina Rodríguez.

La apuesta de Ratajkowski, una de las más llamativas del evento, combinó dorado y plateado en un atrevido vestido con escote delantero y trasero, además de una amplísima abertura para lucir piernas, en tanto que la colombiana Vergara llamó la atención con un recargado vestido de transparencias y pedrería, dejando poco espacio a la imaginación.

Foto: Reuters

Biel, muy acertada con un maquillaje natural y pelo recogido, apostó por un Elie Saab con cinturón y falda en blanco y negro con bordados de flores, mientras que Rodríguez, que lució peinado con ondas al agua, optó por un vestido blanco con flecos de pedrería y gran escote en V.

Además, Collins triunfó con un Zuhair Murad "divertido y fresco", en sus propias palabras, con bordados, pedrería y un gran moño que acompañó con pendientes de diamantes, dos grandes anillos y labios en granate. Una de las más elegantes fue Natalie Portman con un Prada vintage de 1910, "al más puro estilo Cenicienta", indicó la actriz, muy favorecida en un vestido color mostaza con aplicaciones de pedrería que dejaba claro su avanzado estado de gestación.

Y otra de las más celebradas fue Drew Barrymore, de blanco con lentejuelas en tonos blancos y grises además de un gran escote en V que acompañó con anillos de diamantes y uñas en granate.

Por el tono rosa claro se decantó una encantadora Emma Stone, fascinante en su Valentino con estrellas doradas, escote profundo en V, tirantes cruzados en la espalda y una impresionante gargantilla de diamantes.

AFP y Efe