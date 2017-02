Colombia es el foco en el festival de cortos Clermont- Ferrand

Jesús Reyes y Andrés Porras son repitentes en el Clermont-Ferrand: ya habían pisado suelo francés en el 2013, cuando compitieron con su trabajo Tierra escarlata en el festival de cortos más importante del mundo.



“Nos sorprendió volver a estar en la selección oficial”, comenta Porras sobre su regreso al certamen galo con Genaro, cuyo guion se inspiró en la crónica El repartidor de muertos, del libro Tierra de sangre, escrita por la periodista Ginna Morelo, editora de la Unidad de Datos del diario EL TIEMPO.



Genaro es un campesino que se encarga de entregarles los cadáveres a madres y esposas de paramilitares muertos en combate. Con el tiempo su corazón se ha endurecido y lo único que conserva es la esperanza de hallar entre los cuerpos sin vida a uno en particular.



“Nos vimos en la necesidad de contar esas historias como parte de una mirada al conflicto paramilitar en Córdoba”, dice Porras, montajista de profesión (editó la película Todos tus muertos, de Carlos Moreno) que se estrena en la dirección con este corto.



Junto con Genaro, en la selección oficial de Clermont-Ferrand participará Como la primera vez (de Yennifer Uribe); Colombia será el país invitado de honor en la edición 39 del evento que se llevará a cabo desde mañana y hasta el 11 de febrero.



Además, el festival de cortometrajes Bogoshorts tendrá una importante presencia con una retrospectiva, una exposición fotográfica y un apartado dedicado al corto gastronómico.

Una de tres historias

“Conocí a Chucho e Irina (Henríquez, la productora de Genaro) gracias a un programa del Ministerio de Cultura en las regiones que se llama ‘Mejorando nuestra imagen’, del que soy tutor”, recuerda Porras acerca del momento en el que se encontró con el otro director.



Genaro forma parte de una trilogía, que empezó con Tierra escarlata y que terminarán con un relato, pendiente de producirse, y que “sabemos que se centrará en la historia de una mujer que auxilia a un joven paramilitar, quien resulta ser el asesino de su hijo. La historia gira en torno del concepto del perdón, como una mirada esperanzadora del futuro a partir de lo fuerte que hemos pasado. Queremos reforzar eso en el cierre de nuestra trilogía. Ya se ha sufrido mucho”, dice Porras.



El rodaje de Genaro contó con actores no profesionales y se llevó a cabo en el corregimiento de La Madera, del municipio cordobés de San Pelayo. Fue seleccionado entre 7.000 cortos de todo el mundo y competirá con 74 títulos más en Clermont-Ferrand.



“Antes de llevar el corto a otro lado, hicimos una muestra en Montería, durante el Festival Cine Sinú. Lo exhibimos en la noche del cine cordobés, al aire libre, en la plaza central. Hace 15 años no hubiéramos podido mostrarlo allá por la situación de violencia. Sentimos que esta es otra forma de resistencia y de hacer memoria”, concluye Porras.



Además de Genaro, que tendrá su primera proyección el sábado, competirán por Colombia Killing Klaus Kinski, de Spiros Stathoulopoulos, y Lupus, de Carlos Gómez Salamanca. Ambos estarán en el apartado Labo, que premia las propuestas más transgresoras.



También habrá una amplia delegación nacional en el Short Film Market y en la sección no competitiva Foco Colombia, que contará con premiadas producciones como El reino animal (Rubén Mendoza), Rodri (Franco Lolli), Un juego de niños (Jacques Toulemonde), Simiente (William Vega), Los retratos (Iván D Gaona), Solecito (Óscar Ruiz Navia), El magnífico niño león (Ana Caro) y Leidi (Simón Mesa Soto).

SOFÍA GÓMEZ G

Cultura y Entretenimiento