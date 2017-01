Los secretos detrás de 'The OA', la nueva serie revelación

Brit Marling habla suave y pausadamente. Las frases que invoca son ricas en imágenes, y escucharla puede ser como leer una gran novela. Su nutrido uso del idioma inglés se nota en su forma de hablar, pero sobre todo en como escribe: es coautora –y además protagonista– de algunas de las películas más originales del último tiempo, como ‘Another Earth y Sound of my voice’, éxitos en Sundance y una vuelta de tuerca a la ciencia ficción inteligente. Y ahora, la joven actriz y creadora de 33 años está en boca de todos por la serie de Netflix The ‘OA’: una producción que fue la última gran sorpresa del canal de ‘streaming’ en el 2016.

Se trata de una historia que habla de lo que pasaría después de la muerte, por lo que posee, por un lado, elementos de fantasía, pero con un fuerte cable a tierra, gracias a un realismo casi poético al narrar cómo una mujer ciega, Prairie (la misma Brit Marling), quien ha estado secuestrada durante años, regresa a su hogar paterno con la visión recuperada para insertarse en el curso de la normalidad. Allí, entablará un fuerte vínculo con un puñado de jóvenes estudiantes de secundaria y una maestra, en una radiografía notable del actual estado de las cosas.

Porque si ‘Stranger Things’ fue un perfecto regreso a los ochenta, ‘The OA’ es el pulso del presente, de una era que creía tener solo certezas, pero que en realidad se topa con un abismo de dubitaciones tanto sociales como personales: es el giro hacia el encuentro de un ambiente cargado de hostilidades.

“En el momento en que empezamos a escribir ‘The OA’ (con su colaborador habitual, Zal Batmanglij), estuvimos abiertos a tomar un montón de ideas, a leer sobre las experiencias después de la muerte, y estábamos fascinados por los sobrevivientes de esas experiencias y cómo ellos parecían funcionar distinto en el mundo real luego de regresar a la vida con algún conocimiento u otra sabiduría”, dice Brit Marling. Y cuenta que también hizo una profunda investigación para capturar el realismo de las escuelas secundarias del presente en EE. UU.

“Viajamos mucho por el Medio Oeste y pasamos algún tiempo en escuelas secundarias, siguiendo a los niños, entrevistándolos a ellos y a sus maestros, yendo de casa en casa, encontrando a sus familias y tratando de llegar a entender el sentimiento de los cordones industriales de este país”, asegura.

Querían comprender el hecho de que pese a la comunicación en las redes sociales, hoy los jóvenes pueden sentirse más solos que nunca.

“Y en el centro de eso aparece esta joven que ha vivido algo muy traumático y que solo puede compartirlo de una manera: contando grandes historias. Así es como ella puede curarse a sí misma y comunicar lo que vio, y los chicos (sus escuchas) necesitan una narración”, dice sobre el vínculo que se genera entre la protagonista y su coro de jóvenes de secundaria: un deportista rebelde, un latino estudioso, un transgénero tímido, un chico robusto y una profesora con una gran pena. Todos son miembros de un séquito listo para escuchar sus recuerdos.

¿Cómo fue para usted balancear su rol de creadora y escritora de la serie con su labor de actriz?

En algún nivel tengo que proyectar que soy una autora y en el set hay que creer que la historia existe. Siempre siento que nunca hay tiempo suficiente para prepararme, solo hay un día en el que tienes que empezar a rodar. Trabajé muy duro. Intenté enfocarme en aprender cosas diferentes que me permitieran encontrar a los personajes a través del cuerpo.

(De hecho, su rol es el de una joven ciega. Y para eso se preparó a conciencia).

Pasé mucho tiempo con un hombre increíble llamado Joe Strecchi, que es ciego desde los 19 años. Me vendaba los ojos y caminábamos juntos: me enseñó a usar el bastón por Manhattan. También nos gustaba cocinar: aprendí a cocinar con los ojos vendados y a limpiar un departamento sin ver.

La serie fue producida por Brad Pitt. ¿Cómo fue trabajar con él?

Fue completamente maravilloso. Es un ser humano y un artista increíble. En su compañía, Plan B, hay una fuerza de narradores que han hecho algunas de las historias más importantes que han salido de esta ciudad en la última década, incluyendo ‘Moonlight’, que es una película impresionante.

‘Mientras menos sabes, es mejor’

Brit Marling llamó la atención de todo el mundo en el Festival de Sundance, en el 2011, cuando fue rostro y cerebro de dos filmes de culto: ‘Another Earth y Sound of my voice’, ambos de ciencia ficción y con temas como la segunda oportunidad y el duro camino de regreso de los arrepentidos.

¿Qué importancia atribuye a Sundance en su carrera?

“Estábamos haciendo películas muy pequeñas fuera del sistema y no sé si habría podido vivir de eso, si Sundance no hubiese hecho una especie de puerto para que los artistas nuevos comenzaran a hacer trabajos”.

Secundaria lúcida en ‘thrillers’ con Richard Gere como ‘Arbitrage’, por ejemplo, cree, sin embargo, que se ha mantenido leal a su gusto por la ciencia ficción en el cine.

“Creo que la ciencia ficción es una interesante yuxtaposición de palabras, porque es curioso que muchas cosas que son ciencia ficción, más tarde se convierten en hechos –dice convencida sobre el camino elegido en una carrera que va en ascenso–. Hay un gran cuento llamado ‘La máquina detenida’, escrito por E. Forcer a principios del siglo XX, cuando el teléfono acababa de ser inventado. Él escribe esta historia que se establece en el futuro, en el que no solo predice la internet, sino que también predice Skype y iTunes, e incluso predice esta naturaleza alienante de la tecnología. Es algo muy hermoso que algunos de nuestros escritores de ciencia ficción hayan logrado ver tan lejos, hayan sido capaces de usar esa base para añadir metáforas y para hablar de cosas complicadas para el tiempo en que vivían. Incluso leí la historia de Ursula Le Guin, ‘Los que se alejan de Omelas’, un cuento increíble que se desarrolla en un ambiente de ciencia ficción, pero se convierte en una parábola sobre el capitalismo y el sufrimiento que requiere y le exige a un conjunto de personas”.

¿Recuerda cómo la ciencia ficción la marcó en su vida?

“Creo que cuando era pequeña... el primer libro que leí y que me impresionó por su poder de iluminación e imaginación fue ‘Una arruga en el tiempo’. Es un libro asombroso de Madeleine L’Engle. Se trata de viajes espaciales a través de las dimensiones. Supongo que si te sientes atraído por la ciencia ficción, tal vez en algún nivel necesitas creer en algo invisible, que no se ve. Viviendo en el mundo, me siento constantemente asombrada y hay una especie de maravilla en todo lo que no entendemos o no podemos explicar”. Y lo que no podemos entender podría explicar ‘The OA’: una serie que funciona como una matrioska, porque cada capítulo devela secretos dentro de los secretos, imposibles dentro lo posible.

