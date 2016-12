El valor de una relación se ve 'Después del amor'

Bérénice Bejo, la actriz francoargentina que se hizo famosa gracias a la película El artista, se convierte en una mujer poderosa que exige mucho en su reciente película, Después del amor.

El drama acerca de la fractura sin arreglo de una relación termina siendo la anatomía de un divorcio cargado de brutalidad emocional.

La producción, que se encuentra en cartelera en el país, se centra en Marie (Bejo) y Boris (Cédric Kahn) quienes al divorciarse tienen que lidiar con un conflicto práctico y doloroso: ella compró la casa donde viven con sus hijas, pero él se encargó de reformarla. ¿Quién debe quedarse con el lugar?

“Ante su separación, ambos tienen que lidiar con una incómoda convivencia. Marie sigue su propia lógica, está cansada de trabajar para los demás. Lo único que quiere es que él se vaya, que acepte que ella ya no lo ama”, explicó en una entrevista la actriz.

Lo que llama la atención del filme que dirige Joachim Lafosse es la capacidad de reflejar de una manera cruda y directa una evolución negativa en el contexto marital. Su mirada profunda no se deja llevar por el melodrama y se queda con la contundencia de las palabras y los detalles sencillos como conectores en Después del amor.

Así lo explica en su comentario el crítico español de cine Álex Montoya, en la revista especializada Fotogramas, al definir esta cinta como “una devastadora mirada a lo que queda cuando el amor se termina (...). Una elegante puesta en escena, incómoda y claustrofóbica. Da la medida de un cineasta inteligente”.

Lafosse escapa de la rutina, una característica que la propia Bejo experimentó al tomar las riendas del proyecto cinematográfico.

“‘Quiero que tomes posesión del guion. Dime qué quieres hacer. Puedo ser muy confuso. A veces no sé lo que estoy buscando’, me dijo él durante nuestra primera conversación –explica Bejo–. Joachim espera mucho de sus actores. De hecho, espera mucho de todo el mundo: equipo de producción, ingenieros de sonido… Le gusta crear confusión y ver cómo te las arreglas con el caos”, recuerda la intérprete, que es hija del realizador argentino Miguel Bejo y que está casada con el director Michel Hazanavicius (El artista).

El caos que menciona Bérénice Bejo se convirtió en Después del amor en una lectura social más profunda que la simple pareja en crisis.

“Marie trató de distanciarse de su entorno al escoger a su pareja proveniente de otra clase social; trató de construir algo con él y con sus hijas. Pero él debió haber luchado más, no debió aceptar dinero de la familia de ella. Él no encontró su lugar. O no le permitieron encontrarlo. Si Marie es tan dura con su esposo y si le impone reglas terribles, es porque está muy enfadada y no lo puede soportar”, puntualizó la protagonista.

Para ella, la trama funciona no solo desde la perspectiva de su personaje, sino desde la revelación de las frustraciones de su pareja.

“Boris tiene rabia por varias razones: no tiene dinero, falló al intentar escalar lo social cuando otros lo logran, y es a él a quien le terminan. No quiere enfrentar el fracaso: se centra en el tema monetario que los separa. Los dos se mienten, pero él tiene un camino más largo para aceptar la idea de la separación. Me gusta que Marie lo respeta y no intenta negar el rol que tiene como padre”.

El rodaje no fue fácil, sobre todo, porque Bejo tuvo que aprender a lidiar con el estilo del realizador, casi que a convivir con él y buscar un equilibrio en el set. Algo similar a la vida convencional en un hogar.

“Le pedí que me mirara, que me dirigiera, que me protegiera. Le pedí que fuera el jefe. Creo que es la primera vez que un actor le hizo tal declaración de amor. De ahí en adelante tuvimos una relación hermosa. Sus arranques de ira me hacían reír. Podría calmarlo en cinco minutos. Al final, disfrutamos trabajando juntos”, cuenta.

