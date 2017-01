Apichatpong Weerasethakul, invitado del Festival de cine de Cartagena

Weerasethakul es considerado como un vanguardista del cine de su país gracias al lenguaje narrativo no lineal de sus filmes, así como el manejo de los recursos visuales.

El director y guionista estará en la Heroíca, durante la edición 57 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci) que se llevará a cabo entre el primero y el 6 de marzo próximos. Además de sus largometrajes, se exhibirán tres cortos y se realizará una instalación, además del Master Class que formará parte de las actividades del Salón FICCI.

'Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas' es su producción más conocida, que le mereció la Palma de Oro del Festival de Cannes, hace siete años; seguida por 'Tropical Malady', que se quedó con el premio del Jurado en el 2004, en el mismo certamen.

En el homenaje del Ficci ambos títulos se sumarán a 'Mysterious Object at Noon' (2000), 'Blissfully Yours' (2002), 'The Adventures of Iron Pussy' (2003), 'Syndromes and a Century' (2006) -primera película tailandesa en la competencia del Festival de Venecia- y 'Cemetery of Splendour' (2015).

