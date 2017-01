Trump arremete contra Meryl Streep por discurso en los Globo de Oro

La nueva pelea de Donald Trump es contra la ganadora de tres premios Óscar, de 69 años de edad, estadounidense y un ícono del cine mundial. Se llama Meryl Streep, un peso pesado de la actuación y quien en la noche del domingo criticó en su discurso de agradecimiento en la ceremonia de los Globo de Oro al presidente electo de Estados Unidos, pero sin mencionar su nombre.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globo de Oro”, reaccionó este lunes con vehemencia Trump a través de su cuenta en Twitter. (Lea: La respuesta de Trump a las críticas de Meryl Streep en Globos de Oro)



Fue cuestión de horas para que el discurso de Streep se hiciera viral en las redes sociales. La intérprete recibió el premio Cecil B. DeMille de manos de su colega Viola Davis, en reconocimiento a su trayectoria actoral y su histórico palmarés, en los galardones que concede la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

“Ha habido muchas interpretaciones potentes este año. Trabajos que nos han dejado sin aliento. Pero este año ha habido una que me ha impresionado. Y no porque fuera buena (…) Fue ese momento, en el que la persona que luchaba por sentarse en el asiento más respetado del país imitó a un reportero discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y en la capacidad de defenderse. Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza. No era una película, era la vida real”. (Lea también: Con 'ojo de crítico', usuarios comentaron los Globos de Oro)

La ‘interpretación’ a la que hace alusión la actriz nacida en Nueva Jersey fue uno de los más sonados escándalos de la campaña del candidato republicano: durante una intervención pública en Carolina del Sur, Trump se habría burlado de un reportero con discapacidad física que labora para el diario ‘The New York Times’.

En su airada respuesta a Streep, Trump replicó este lunes en otro tuit: “Ella es una lacaya de Hillary (Clinton) que perdió en grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un reportero con discapacidad (nunca lo haría), sino que solo lo mostré ‘arrastrándose’ cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”.

“Perdí la voz para hablar esta noche”, empezó así su discurso Streep, quien padecía una disfonía, al tiempo que sacaba un papelito “para no olvidar nada”.

Las palabras exaltadas del próximo sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca contrastaron con el tono afable –pero contundente– de la intérprete ante los asistentes a la edición 74 de los Globo.

“El irrespeto genera irrespeto, la violencia incita la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para abusar de otros, todos perdemos. Y esto me lleva a la prensa. Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar”, expresó Streep, y brindó su apoyo a los extranjeros.

“Hollywood está lleno de extranjeros y si los echas a todos, no tendrás nada que ver salvo fútbol”, dijo en su discurso, en el que también recordó a su fallecida amiga y colega Carrie Fisher (la princesa Leia de ‘Star Wars’). (Además: Película 'La La Land' arrasa en los premios Globos de Oro)

A mediados del año pasado, durante la campaña presidencial estadounidense, Meryl Streep declaró abiertamente su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Tras las críticas de Trump, no tardaron en aparecer las reacciones de apoyo a la protagonista de los filmes ‘El cazador’ (1978), ‘Kramer contra Kramer’ (1979), ‘La decisión de Sophie’ (1982), ‘Los puentes de Madison’ (1995), ‘Las horas’ (2002), ‘El diablo viste a la moda’ (2006) o ‘La dama de hierro’ (2011).

“Nunca estuvo más elegante que esta noche; casi sin voz, logró que su voz fuera más fuerte que nunca. Gracias”, anotó en su Twitter la actriz Sharon Stone (‘Bajos instintos’).

Para referirse a la delicadeza pero contundencia de Streep, la humorista Sarah Silverman señaló en la misma red social: “Meryl cambia el mundo mientras nos despierta con un beso en la frente”.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO