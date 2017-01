Disney negó hablar con familia de Carrie Fisher para revivir su imagen

La versión sobre la negociación que adelantó Disney con los herederos de la fallecida actriz Carrie Fisher, para poder revivirla digitalmente y así poder incluirla en futuras cintas de la franquicia de ‘La Guerra de las Galaxias’, fue desmentida por el estudio cinematográfico. (Le puede interesar: La dura vida en la Tierra de la princesa Leia).

La supuesta negociación había sido informada por el portal de entretenimiento ‘Page Six’ y se habla de que el estudio aún evalúa el guión para su aparición en cintas como el ‘Episodio IX’. Fisher, quien interpretó a la Princesa Leia, según medios especializados había rodado todas las escenas de ‘Episodio VIII’ y firmó un contrato por aparecer en tres películas más. (Además: Debbie Reynolds, el fin de una volátil familia).

Por su parte, el portal ‘Star Wars news net’ afirmó que Disney plantea la reanimación digital de la Princesa Leia, así como sustituirla con otra actriz o dejar fuera al personaje.

Asimismo, se reveló que Disney firmó un seguro con Lloyd’s of London para que en el caso de que Fisher no pudiera cumplir el contrato de rodar tres películas –entre ellas el ‘Episodio VII: el despertar de la fuerza’ que se estrenó en 2015-, recibiera una suma de casi 50 millones de dólares. (También: 'Rogue One' siguió liderando en los cines de EE. UU.).

Carrie Fisher falleció el pasado 29 de diciembre a los 60 años luego de haber sufrido un infarto en el interior de un avión que la traía desde Londres.

ELTIEMPO.COM