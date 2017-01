Meryl Streep pone el acento político a la ceremonia de Globos de Oro

La actriz Meryl Streep convirtió su discurso de aceptación del premio Globo de Oro en una dura crítica al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que quedó desconsolada por su burla de un periodista discapacitado durante la campaña electoral.

"Hubo una interpretación este año que me asombró", dijo Streep, de 67 años al recibir el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria el domingo por la noche. "Y me sorprendió no porque fuera buena. Fue ese momento cuando la persona que asumirá el asiento más respetado en nuestro país imitó a un periodista discapacitado", añadió.

La tres veces ganadora del Oscar se refería a un momento del 2015 durante un mitin en Carolina del Sur en el que Trump agitó sus brazos y arrastró las palabras en una aparente burla al periodista del diario New York Times Serge Kovaleski, quien tiene una discapacidad física. El magnate luego negó que estuviera imitando al reportero.

"Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza porque no era en una película. Era la vida real", dijo Streep. "Este instinto de humillar cuando es utilizado por alguien en una plataforma pública por alguien poderoso llega a la vida de todos. La falta de respeto incita a la falta de respeto. La violencia incita a la violencia", agregó.

Si bien la actriz no nombró directamente a Trump, usó casi todo su discurso para criticar su comportamiento y políticas, y además instó a Hollywood a mantenerse firme contra cualquier ataque y apoyar la libertad de prensa a través de organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).

"Ustedes (la prensa) y todos los que nos encontramos en esta sala pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense ahora mismo. Piensen en eso: Hollywood, los extranjeros, y la prensa", dijo a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que otorgan los Globos de Oro cada año.

La actriz defendía así la heterogeneidad de la comunidad de Hollywood: "Natalie Portman nació en Jerusalén. ¿Dónde están sus certificados de nacimiento?", se preguntó.

"Hollywood está avanzando lentamente con forasteros y extranjeros. Si los expulsas, no tendrás nada que ver salvo fútbol y artes marciales, que no son artes", añadió.



Y agregó: "solo pido a la famosa y acaudalada prensa extranjera de Hollywood y a todos nosotros en nuestra comunidad a que se unan a mi en mi respaldo al comité para proteger a los periodistas. Porque los vamos a necesitar de ahora en adelante, y tendrán que ayudarnos a salvaguardar la verdad (...) Necesitamos que la prensa con principios cuestione el poder, que les llamen al banquillo por cada escándalo", afirmó contundente.

Remató su discurso refiriéndose a la recientemente fallecida actriz Carrie Fisher: "Como me dijo una vez mi amiga, la desaparecida princesa Leia: 'Toma tu corazón roto y conviértelo en arte'.

