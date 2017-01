Críticamente: Clásico y vanguardista

Que no se diga que no se advirtió: La La Land es un musical a la vieja usanza, de aquellos que sacan de quicio a mucha gente porque los personajes empiezan a cantar en la mitad de un parlamento o se ponen a bailar en plena calle. Pero cuidado con desecharla, porque un musical en manos de Damien Chazelle, el director de Whiplash y uno de los mayores talentos que ha dado Hollywood en los últimos tiempos, no es cualquier cosa.

La historia gira alrededor de un joven y una muchacha que quieren triunfar en el mundo del espectáculo. Ella trabaja en una cafetería, pero se presenta a cuanto casting se le aparece, con el propósito de llegar a ser actriz. Él toca piano en esos bares donde nadie oye el piano, y soporta todo tipo de humillaciones tratando de preservar su sueño de llegar a tener su club de jazz. Los dos se enamoran y se apoyan, llevando con ellos sus costales de sueños.

Damien Chazelle oscila sin dificultad entre la cinematografía clásica y la vanguardista. Con una apabullante secuencia de apertura, demuestra que ha bebido de los grandes musicales de la historia y que los ha asimilado a la perfección. Después se concentra en el romance de sus personajes, apoyado en la magnífica actuación de Emma Stone y en el cumplidor trabajo de Ryan Gosling, a quien se le abona que toca el piano como pocos galanes de Hollywood lo han hecho. Y cuando la película se va acomodando peligrosamente en un terreno dulzón y convencional, llega lo que la eleva a unas ligas mayores: un sorprendente desenlace narrado de manera alucinante.

MAURICIO REINA

Crítico de cine

EL TIEMPO