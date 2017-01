Canales de Fox saldrían de Directv este martes

Sigue el tire y afloje entre Directv y el canal de TV paga Fox que podría retirar sus canales del sistema de TV por cable de no llegar a una negociacon para su operación en Latinoamérica. Precisamente este miércoles vence el plazo para decidir el futuro de esos canales.



En este momento siguen las negociaciones que, de no llegar a un acuerdo, podrían afectar a unas 20 millones de personas que perderían la señal de 17 canales y de series tan populares como THe Walking Dead.



Extraoficialmente se supo que hay tensión ante el poco tiempo para llegar a un acuerdo, sin embargo tanto Fox como DIrectv van a quemar hasta los últimos cartuchos pAra que la parrilla de programación del canal no desaparezca

"Seguimos trabajando por mantener los canales de FOx Networks Groups Latinoamérica en el servicio de nuestros clientes en COlombia'", fue el comunicado oficial de DIrectv., pero la situación sigue como muchas de las series de TV paga...en suspenso.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO