'Hey Donald ¿Por qué no intercambiamos trabajos?': Schwarzenegger

El actor Arnold Schwarzenegger le sugirió el jueves a Donald Trump intercambiar trabajos después de que el presidente estadounidense se burló de los índices de audiencia de su antiguo programa ‘The Celebrity Apprentice’.

Schwarzenegger, la ex estrella de la franquicia ‘Terminator’ y ex gobernador republicano por California, tomó las riendas del "reality show" después de que Trump diera un paso al costado para lanzarse a la presidencia.

Trump, quien durante 11 años fue anfitrión de los programas ‘El Aprendiz’ y ‘Celebrity Apprentice’, contó el jueves durante el Desayuno de Oración Nacional que el productor del programa Mark Burnett le había dicho que no funcionarían.

"Pero tuvimos un gran éxito con ‘El Aprendiz’ y cuando me postulé a la presidencia tuve que dejar el programa, ahí supe con seguridad que lo estaba haciendo", dijo Trump.

"Entonces contrataron a una gran, gran estrella de cine, Arnold Schwarzenegger, para tomar mi lugar y ya sabemos cómo salió eso. Los índices de audiencia se fueron por el piso, ha sido un desastre total, y Mark nunca más apostará contra Trump. Y quiero rezar por Arnold y esos ratings", dijo el mandatario en medio de las risas del público.

Poco después, Schwarzenegger publicó un video en su cuenta de Twitter (@Schwarzenegger) respondiéndole a Trump: "Hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú te haces cargo de la televisión, ya que eres tan experto en los índices de audiencia, y yo me hago cargo de tu trabajo, y así la gente puede finalmente dormir tranquila de nuevo".

En la mañana de este viernes, Trump envió un tuit criticando nuevamente la actuación del exgobernador: “Sí, Arnold Schwarzenegger hizo un mal trabajo en la gobernación de California y aún uno peor en ‘El Aprendiz’… pero al menos se esforzó”.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!