Protagonista de 'Stranger Things' estará en Colombia

Millie Bobby Brown, una de las jóvenes actrices más cotizadas del momento por su papel en la serie 'Stranger Things', estará en la Comic Con Colombia, que se realizará del 18 al 21 de mayo en Medellín.

La organización de la versión colombiana de la famosa convención de cultura popular hizo el anuncio hace unas horas en su página de Facebook.

"Es todo un privilegio contar con este gran talento por primera vez en Colombia, la cual sin lugar a dudas está destinada a convertirse en una estrella de Hollywood", aseguró.

Aunque había aparecido en capítulos de series como 'Once Upon a Time in Wonderland', 'Grey's Anatomy' y 'Modern Family', fue su papel como Eleven en 'Stranger Things' el que la catapultó a la fama.

En esa producción de Netflix, una de las más populares del año pasado y que ya está preparando una segunda temporada, interpretaba a una misteriosa joven con sorprendentes habilidades especiales.

Fue tal el suceso de la producción, que en la reciente entrega de los Sag Awards triunfó en la categoría de mejor elenco en una serie dramática.

Además de este papel, recientemente se anunció que Bobby Brown aparecerá en la película 'Godzilla: King of Monsters'.

Este año, la Comic Con Colombia se realizará en Plaza Mayor.