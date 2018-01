‘Yo no estoy excluido de ninguna coalición’: Alejandro Ordóñez

El exprocurador Alejandro Ordóñez fue claro sobre su intención para el próximo año: formará parte de la coalición presidencial con Iván Duque, del Centro Democrático, y Marta Lucía Ramírez, siempre y cuando las reglas de juego “no sean excluyentes”.



En diálogo con EL TIEMPO, aseguró que si no se dan las condiciones, buscará “otros sectores”.



Entre sus principales propuestas están la de convocar una constituyente para modificar el acuerdo de paz, bajar los impuestos para reactivar la economía y quitarles a las EPS el manejo del dinero de la salud.

Se sabe que usted ha tenido diferencias con el expresidente Andrés Pastrana, ¿esto lo saca de la coalición con el Centro Democrático y Marta Lucía Ramírez?



Es indudable que la coalición que se ha denominado del triunfo permitió la convergencia de una multiplicidad de sectores, el presidente Andrés Pastrana representa un solo sector. Esa alianza no es propiedad de nadie.



¿Está dispuesto a participar en una consulta en marzo?



Las reglas de juego deben ser razonables y no excluyentes. Si esas reglas son así, yo estaré ahí, si no, continuaré adelante. Continuaré suscitando la convergencia con otros sectores.



¿Con qué otros sectores se ve haciendo convergencia?



Hay muchos sectores con los cuales estamos hablando, y es necesario primero estar a la espera de que se consolide la convergencia con el Centro Democrático, esperamos que las reglas de juego sean prontas y estamos dispuestos a dar las batallas que hemos venido dando durante los últimos meses.



Si no es la consulta, ¿qué otro mecanismo le suena?



Lo importante es que el mecanismo sea respetuoso de los diferentes sectores que hacen parte de la coalición. Si se pretende excluir a algún sector, quiere decir que no se pudo concretar la convergencia.



¿Le interesaría acercarse a sectores del conservatismo?



Cada día trae su afán.



¿Entonces usted no está excluido de la coalición?



No estoy excluido de ninguna coalición.



¿Cuál es el principal problema que tiene el país y cómo haría para solucionarlo?



Hay una confluencia de problemas que tienen que ver con la desconfianza, con la crisis institucional. La gente no cree en las instituciones. Hay que devolver la confianza al ciudadano.



Los problemas económicos también agobian al ciudadano, nunca antes el país había estado en esta desazón. Igualmente está la ineficacia del sistema de salud y la corrupción rampante que ha afectado a todos los sectores sociales.



¿Cómo hacer para brindarle soluciones a la gente?



En materia de salud, a las EPS hay que quitarles el manejo financiero. Vamos a hacer que el ciudadano pueda acceder fácilmente al sistema, que baste solo la cédula para ingresar al sistema.



En materia de seguridad es necesario que la autoridad vuelva a generarle temor al delincuente, y eso se hace con un sistema judicial que verdaderamente privilegie los derechos de los ciudadanos. Hoy el bandido no dura más de 48 horas en manos de la autoridad, por la cantidad de posibilidades procesales que tiene.



¿Y en materia económica?



Nuestra economía es informal. Más del 60 por ciento de la actividad empresarial es informal. Aquí, si nosotros no logramos formalizar la economía y formalizar el trabajo digno, no vamos a tener futuro. Es necesario hacer migrar la informalidad a la formalidad.



También hay que ver cómo hacer para combatir la evasión, y la solución ya está inventada: la reducción impositiva.



Reducir la carga tributaria genera el aumento del recaudo, genera el aumento de la inversión, genera el aumento del empleo. Es necesario reducir la presión fiscal, que es de las más altas del mundo.



¿Qué hacer con el acuerdo de paz?



Ese es un acuerdo ilegítimo, el cual se impuso a la brava desconociendo la voluntad de los colombianos. Eso implica convocar una asamblea constituyente, en la que se consultaría si los colombianos quieren la impunidad que el acuerdo les otorgó a los autores de crímenes de guerra.



Si alguno de los señores de las Farc sigue delinquiendo, a mí no me temblará la mano para extraditarlo. Es indudable que si ellos continúan con la actividad delictiva, deben tener la respuesta del Estado colombiano.



¿Una constituyente no sería poner el país patas arriba?



¿Acaso usted no cree que ya está patas arriba? La gente no cree en las instituciones, aquí desapareció la división de poderes. Es menester devolverles la confianza a los colombianos. Los acuerdos de La Habana hicieron trizas la institucionalidad. No voy a gobernar con una Constitución surgida del acuerdo con las Farc.



¿Básicamente, sí habría que hacer trizas los acuerdos?



La institucionalidad fue hecha trizas por los acuerdos de La Habana.



La ecuación es a la inversa y por eso el hastío del ciudadano, la percepción de que la institucionalidad lo ha abandonado.



POLÍTICA