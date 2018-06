El voto en blanco sacó la mayor votación en 20 años

El voto en blanco sorprendió en la segunda vuelta presidencial en Colombia y llegó a 806.311 sufragios, el resultado más alto desde 1998. Sin embargo, los analistas consideran que no es significativo porque no superó el millón de votantes.

David Andrés Murillo, abogado e investigador en Derecho Constitucional y docente de la Universidad Libre manifestó que "si pensábamos que el voto en blanco iba a ser representativo o a representar el voto de Sergio Fajardo en la primera vuelta, pues no es cierto, porque ni siquiera alcanzó el millón de votantes. Fueron pocas las personas que respondieron. Lo importante es que hubiese por lo menos sido un 5 o un 10 por ciento".



Muchos en Colombia tenían puestas las esperanzas de que el voto en blanco representara un nuevo poder político por encima de los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, y más desde que el 31 de mayo pasado, el candidato de la Coalición Colombia Sergio Fajardo anunciara que votaría de esa manera. "Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia”, dijo Fajardo.

Así fue el voto en blanco en las elecciones pasadas

En 1998, en la primera vuelta presidencial los votos en blanco fueron 122.439. Y en la segunda vuelta, cuando resultó ganador Andrés Pastrana, ascendieron a 372.749.



En el 2002, cuando Álvaro Uribe ganó la presidencia, los votos en blanco sumaron 196.116. En el 2006, cuando Uribe ganó su segundo mandato, llegaron a 226.297.



En el 2010, en la primera vuelta presidencial la votación en blanco se mantuvo por encima de los 200.000 sufragios. Y en la segunda vuelta cuando el presidente elegido fue Juan Manuel Santos, los votos en blanco doblaron la cifra por encima de los 444.274.

En el año 2014, en la segunda vuelta presidencial que Santos le ganó a Óscar Iván Zuluaga, los votos en blanco fueron 618.759



El pasado 27 de mayo en la primera vuelta presidencial, la votación bajó a 341.087 votos y hoy prácticamente dobló ese número sobrepasando la cifra de los 800 mil votos.

Críticas a los que votaron en blanco

A los candidatos Sergio Fajardo (Alianza Verde) y a Humberto De la Calle (Liberal), quienes también se unieron al voto en blanco, le llovieron aplausos, pero también críticas. Las primeras fueron de los seguidores de Petro, quienes anhelaban que ellos guiraran a los 5 millones de votantes que sufragaron por ellos en las urnas. Otras voces se sumaron a las críticas diciendo que los acuerdos de paz necesitaban resguardarse con un candidato, no con el voto en blanco.



A pesar de todo ello, ayer, políticos, analistas de opinión e intelectuales confirmaron a través de su redes que votaron en blanco.



Carlos Fernando Galán, quien hacía parte del tan criticado Cambio Radical voto en blanco y dijo en sus redes que lo hacía porque las instituciones están por encima de las personas.

Mi #VotoEnBlanco es por un país en el que las instituciones estén por encima de las personas, donde se garanticen los derechos de las minorías y de la oposición, el Estado se ponga del lado de los más vulnerables; un país en el que la coherencia sea la regla en la política. — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) 17 de junio de 2018

El caricaturista y columnista Vladdo también dijo que había votado en blanco porque estaba convencido que era lo mejor.

Lo dije el mismo 27 de mayo, tras conocer los resultados de la primera vuelta: “ni @IvanDuque ni @petrogustavo”. No fue una reacción en caliente ni un impulso irreflexivo.

Mi #VotoEnBlanco es una decisión de razón y de corazón, de la cual cada día me convenzo más.

Punto https://t.co/t36pYnq4rn — Vladdo (@VLADDO) 16 de junio de 2018

Entre tanto el intelectual y escritor Andrés Hoyos defendió su postura porque esa votación, que encarna el centro, puede obligar al que ganó a controlar sus impulsos políticos una vez en la Presidencia.

El que llegue al poder llegará con menos del 50% de los votos o muy por ahí. Eso se llama debilidad y por fuerza lo llevará a hacer concesiones al centro. #VotoEnBlanco — Andrés Hoyos (@andrewholes) 17 de junio de 2018

Lo que dicen analistas

Expertos, en su momento precisaron que el voto en blanco no aportaba a la contienda. Es el caso del abogado y especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Óscar Castelblanco, quien advirtió que el voto en blanco no tenía ninguna incidencia.



Mientras que David Andrés Murillo, abogado e investigador en Derecho Constitucional y docente de la Universidad Libre, manifestó que si bien los votos en blanco son un voto perdido, socialmente es “la manifestación de una tendencia política distinta a las dos triunfadoras el domingo”.



Lo que queda claro es que el voto en blanco es una estrategia política que remite al castigo o la sanción ciudadana, por parte de quienes optan por ella y se ubican en el centro y que no lograron ser conquistados por posturas extremistas, de la derecha y de la izquierda.



Ginna Morelo

Editora Unidad de Datos

EL TIEMPO Casa Editorial