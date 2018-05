Vote consciente, ese es su aporte a la democracia

A tres días de las elecciones presidenciales, todavía hay muchas personas que no saben por quién votar. Las discusiones entre amigos y familiares siguen siendo acaloradas ante la polarización que vive el país. El miedo, la rabia y la intransigencia siguen siendo las motivaciones de muchos.

La indiferencia y apatía de otros dejan la decisión de quién gobernará al país en manos de otros. Pero a todos se les olvida que votar es un derecho ciudadano que cobra vida solo si se ejerce, que para ejercerlo hay que ser responsables, y que solo saliendo a votar se puede consolidar la democracia



Eduardo Pizarro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, dice que “uno no puede andar creyendo que la responsabilidad de lo que pasa en el país no la tengo yo. Uno tiene que tener la tranquilidad de conciencia de que traté de hacer algo a través de la herramienta que me brinda la democracia que es el voto”.



Aunque para muchos la política y los políticos generan escozor, hay desconfianza en ellos y motivos para tenerla, no se puede ser indiferente a la responsabilidad ciudadana de votar para preservar la democracia.

Uno tiene que tener la tranquilidad de conciencia de que traté de hacer algo a través de la herramienta que me brinda la democracia que es el voto FACEBOOK

TWITTER

Catalina Cruz, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Paz Corporación Región, recuerda que “no todos los candidatos son iguales. Hay cinco posibilidades con planteamientos interesantes, con trayectoria, que no son parecidos entre ellos. Así que se puede mirar cuál va más con nuestras posturas”.



Por su parte, Julián de Zubiría, consultor en educación de Naciones Unidas para Colombia, agrega: “No hemos aprendido a discutir y confrontar argumentos, a reconocer que podemos pensar de manera distinta. Debería hablarse de política en la sobremesa en casa, viendo televisión, en la noche. La democracia no es la ausencia de conflictos sino saber manejarlos respetando la diferencia. Si no discutimos con familiares y amigos, nunca llegaremos a una democracia amplia, libre, independiente y tolerante con las diferencias”.



Con estos tres expertos hablamos sobre cómo votar conscientemente este domingo como un deber ciudadano. Para que sea exitoso este proceso, conozca el tarjetón, para no equivocarse y perder su voto. Conozca su puesto de votación y planee la llegada; no pierda tiempo. Y recuerde que su compromiso no termina con depositar el voto; hágales seguimiento y control a las propuestas de su candidato.

No coma cuento...

Es un hecho que las redes sociales se han convertido en un arma para reproducir información que no es real, que es violenta o que busca confundir a la gente. No coma cuento ni repita como loro todo lo que oye en reuniones sociales o que le llega a su WhatsApp o su Facebook. Este tipo de información suele recurrir a las emociones, más que a la inteligencia; no se deje manipular.



* Verifique esa información y la confiabilidad de quien la envía. Corrobore lo que dice en buscadores como Google o en las páginas de medios de comunicación reconocidos.



* Desconfíe de la información amarillista; una manera de identificar noticias falsas es cuando incluyen imágenes o datos que invitan al morbo.



* Las noticias falsas suelen ser anónimas y no incluyen citas a fuentes oficiales. Muchas veces invitan a compartir o repostear el contenido.



* Si tiene dudas, no comparta. Tampoco viralice contenidos violentos ni estigmatizadores; no sea parte del juego de la desinformación.

Prepárese, lea un poco

Que su voto no lo guíe ni el miedo, ni la rabia ni la ignorancia. Tome una decisión responsable, consciente e inteligente, y para ello, mínimo, debe conocer la hoja de vida de su candidato y qué propone. Dedique unos minutos para revisar las propuestas de todos, así podrá votar y hablar con argumentos.



* Cada candidato tiene su propia página web donde expone sus ideas; deles una mirada, encuentre diferencias, semejanzas y revise qué proponen en temas que para usted sean importantes (medioambiente, salud, jóvenes, educación).



* Vea y oiga los debates con los candidatos que organizan por estos días en los medios.



* Escuche posiciones políticas distintas y trate de comprender sus puntos de vista, sin descalificar ni insultar. Pregunte a personas preparadas.



* Ayuda extra: consulte páginas como www.noboteelvoto.co; el test de EL TIEMPO para elegir su candidato; el especial de elecciones de La Silla Vacia y de la Universidad de Los Andes.

El ejemplo enseña

Ya lo advirtió el ‘Estudio internacional de educación cívica y ciudadana’: “Los resultados revelan un nivel preocupante de valores antidemocráticos y orientaciones antisociales en gran parte de los jóvenes encuestados”, sobre un sondeo adelantado entre 25.000 estudiantes de octavo grado de Chile, México, República Dominicana, Perú y Colombia acerca de actitudes cívicas y sus competencias ciudadanas.



Esto nos hace pensar sobre la educación ciudadana y democrática que les estamos dando a nuestros hijos y no necesariamente en el colegio, sino con el ejemplo en casa. Si no voto, solo critico y me quejo, eso es lo que le estamos enseñado sobre democracia.



Deje la criticadera, la indiferencia, la apatía. Si no hablamos de política en casa aceptando las diferencias, si no ejercemos el derecho al voto, no estamos ayudando a formar ciudadanos interesados en lo público.

​

Votar es una manera de enfrentar la corrupción, no dejando que otros decidan por usted.



Natalia Díaz Brochet

Editora de EL TIEMPO

ndiazbrochetnatdia@eltiempo.com