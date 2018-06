¿Qué mensaje político dejaría alta participación por voto en blanco?

Esta semana ha tomado fuerza la opción de elegir el voto en blanco para la segunda vuelta a la Presidencia, el próximo 17 de junio. Incluso ayer los excandidatos presidenciales, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, oficializaron que esa sería su elección.



Aunque desde la Registraduría y analistas políticos han advertido que no tiene incidencia jurídica cada vez son más las voces que lo apoyan al no estar de acuerdo con los candidatos Iván Duque, del Centro Democrático, y Gustavo Petro de la Colombia Humana.

“Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro”, indicó Fajardo.



“Ninguna de las dos vías que se abren a los electores me parece óptima. Votar en blanco es simplemente una decisión coherente con mis afirmaciones anteriores”, señaló De la Calle.



Claudia Dangond Gibsone, profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Javeriana, sostiene que es importante que exista la casilla de voto en blanco para que sea cada persona quien elija. “El voto en blanco no tienen incidencia jurídica pero sí política: revela el descontento con los candidatos (Duque y Petro) y con el sistema electoral y político”, indicó.



“Cada uno elige que casilla marcar. Con el voto en blanco se manifiesta la no conformidad con las dos opciones políticas que quedaron como ganadoras”, agregó.

Dangond advierte que es posible que se registre alta abstención en las próximas elecciones, tanto por no tener definido el candidato y el Mundial de Rusia.



Diego Cediel, docente en ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, advierte que el voto en blanco envía un “mensaje político que demuestra la inconformidad por las opciones que dejaron la primer vuelta. Es una manifestación simbólica que refleja la polarización y el poco efecto de los acercamientos, salir a cautivar el centro es un desgaste político”.



